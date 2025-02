Kozma se čertí: Já a feťák? Robo, zachoval ses jak krysa! Pukač se omlouvá

Domácí výhrou 3:1 nad Třincem v předehrávce 47. kola extraligy udělali hokejisté Liberce důležitý krok k postupu do předkola play off. Pořád nad nimi však visí i hrozba posledního místa a baráže.

Začíná boj o Final Six. USK je ve Francii, proti stojí soupeřky Žabin

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstupují na palubovce francouzského Landes v Mont-de-Marsan do boje o postup do Final Six Euroligy. V prvním duelu play in o čtvrtfinále si potřebují vybudovat co...