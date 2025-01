Růžový panter se vrací v Třinci. Další porážku nedopustím, hlásí Kozma

Mají leccos společného. Oběma je 32 let, jsou takřka stejně vysocí a patří mezi tradiční tváře Oktagonu. Vždyť měli svůj debut pod vlajkou žlutočerné organizace už v roce 2018.

Jenže v posledních soubojích si vedli zcela odlišně. Pamatujete? Kozma, bývalý šestinásobný šampion velterové váhy Oktagonu, loni v létě na turnaji v Edenu dostal KO do Iona Surdua hned v 1. kole. Tvrdá rána do hlavy i do sebevědomí.

Připočtěme k tomu jeho předchozí porážku v semifinále Tipsport Gamechangeru s Bojanem Veličkovičem. TKO v 1. kole. „Kdybych prohrál i teď, byl by to velký pád dolů. Nedopustím to, podřídím zápasu vše,“ říká Kozma ve videu Tváří v tvář z dílny Oktagonu. „Budu ho chtít hodit na zem, tam ho udržet, ždímat, ždímat a ždímat,“ plánuje chlapík s přezdívkou Růžový panter.

A Pukač? Ten si vedl zcela odlišně. Po mrzuté sérii, kdy kousal porážky od Jungwirtha, Kohouta či Brože, zdolal před dvěma měsíci v Bratislavě Ammariho Diedricka, bijce se zkušenostmi z organizace Glory, jenž trénuje se zápasníky z UFC.

Vůbec poprvé vyhrál Pukač v Bratislavě, na domácí půdě. „Ale vím, že v zápase s Kozmou budu outsider, lidi mě podceňují, což mi ale vyhovuje. Věřím, že v postoji budu dominovat. S Davidem se respektujeme a zároveň se chceme porazit,“ říká slovenský bijec.

Zápas vznikl na popud fanoušků. Když Pukač vyzval v Bratislavě Kozmu, ale ten se na soupeře zrovna netvářil, Oktagon rozjel hlasování. Tak s kým se má „Růžový panter“ utkat? Kalašnik? Stolze? Nebo Pukač? „Měl jsem pocit, že si to (Niklas) Stolze a (Andrej) Kalašnik zaslouží po sportovní stránce víc, ale diváci rozhodli jinak,“ krčí rameny Kozma. Jednoznačně. Pukače si přálo hned 74 % hlasujících.

Půjde o hlavní předzápas večera. Vrcholem turnaje bude souboj o pás šampiona v muší váze: Angličan Sam Creasey versus Gruzínec Beno Adamia. Creaseyho čeká vůbec první obhajoba titulu.

Ovšem piště si, že Werk Arena bude nejvíc burácet právě při zápase mezi Kozmou a Pukačem. Kdo bude mít publikum na své straně, je jasné. Kozma, rodák z Karviné, už se nemůže dočkat.