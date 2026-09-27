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Kozma dvě sekundy před pauzou svrhl krále a hlásí: Ještě letos chci zápasit o titul

Václav Havlíček
  9:49

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Momentka ze zápasu Davida Kozmy s Christianem Eckerlinem. | foto: OKTAGON MMA

Od našeho zpravodaje v Německu - Na začátku se musel vyrovnat s pořádně nepřátelským prostředím. Zaplněný stadion ve Frankfurtu při jeho představování mohutně a dlouze bučel. Ani ne za pět minut ale kvůli němu ztichl. Němečtí fanoušci se chytali za hlavu a Deutsche Bank Park začali hromadně opouštět ještě před vyhlášením. Němečtí novináři třískali do stolu. Zápasník MMA David Kozma se na závěr sobotního Oktagonu 94 postaral o druhý český úspěch. Po Karlosovi Vémolovi zvítězil i on – v hlavním zápase uškrtil domácího Christian Eckerlina už v prvním kole.

Němcovo odklepání přišlo pouhé dvě sekundy před koncem první rundy. Kozma věděl, že si musí zpočátku dávat pozor. Vsázel ovšem na svoji fyzickou kondici, která mu už několikrát zápas v kleci vyhrála.

A stejně tak to bylo při jeho jubilejním padesátém zápase MMA, kterým si vylepšil bilanci na 35 – 15. „Prostě jsem to zkusil,“ popsal svůj vítězný chvat. „Odbili deset vteřin do konce, tak jsem si řekl, jestli to náhodou nevyjde. Moc jsem tomu nevěřil. Ale bylo tam už dost krve, ruka mi hezky sklouzla přímo pod jeho krk a nakonec to odklepal. Jsem za to moc rád.“

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Z nepřátelského publika si nic nedělal. Už před zápasem hlásil, že na německý kotel bude připravený. Po zápase mu i poděkoval. „Trošku nepřátelské to bylo, ale je to zážitek na celý život. Děkuji všem, kteří přišli. Je to super pocit,“ těšilo 34letého zápasníka velterové váhy.

„Nikdy jsem si nedokázal představit, že zažiju hlavní zápas. Moc si toho vážím a děkuji Oktagonu, že mi to umožnil,“ svěřil se Kozma.

Velkým vítězstvím ale jeho plány nekončí. Po třetím vyhraném zápase v řadě chce totiž teď titul!

„Christian pro mě byl překážka, ale pořád chci jít nahoru. Chci zpátky titul, pořád na něj myslím,“ přiznal český zápasník.

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Jeho německý protivník letos oslaví už čtyřicáté narozeniny a také pro něj šlo o veliký zápas. Narodil se nedaleko Frankfurtu, první profesionální zápas v MMA absolvoval už v roce 2009, před dvěma lety porazil právě na Deutsche Bank Park krajan Christiana Jungwirtha před rekordní MMA návštěvou (59 148 diváků), načež mu začali přezdívat „král Německa“.

I proto se teď hodí napsat: Král je mrtev, ať žije král.

„On tady zažil svoji největší slávu, je to pro mě velké vítězství,“ ocenil Kozma. „Příště chci soupeře z top pětky žebříčku. Jméno nemám, ale chci, aby to byl bojovník v pětce. Pak – do konce roku – si totiž chci dát zápas o titul. A získat ho zpátky.“

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