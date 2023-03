Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

V prosinci přišel po čtyřech letech o pás šampiona Oktagonu a schytal u toho tolik ran, až se fanoušci vážně báli o jeho zdraví. Teď David Kozma vstupuje do pyramidového projektu, kde si MMA zápasníci rozdělí milion eur. Potajmu však zároveň sleduje, co se bude dít s titulem velterové váhy do 77 kilogramů. Protože co by se dělo, kdyby ho získal Patrik Kincl? Bojoval by s kamarádem?