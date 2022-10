Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Už je to dávno, co byl na táboře nadaných dětí z Mensy a za své svaly se styděl. Nyní jsou jeho nedílnou součástí a obživou. Stejně jako organizace Real Fight Arena (RFA). Proč David Hošek odešel z Oktagonu? Jak ustál předčasnou smrt otce? A co mu dalo obvinění z dopingu?