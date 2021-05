Dvořáka čeká třetí zápas v UFC, chce prodloužit dlouhou sérii výher

„Chci vyhrát za každou cenu, jakýmkoliv způsobem. Máme jasnou strategii, podle které pojedu a pokud soupeř udělá chybu a nechá se ukončit, tak vyhrajeme před limitem. Jsem ale připravený, že budeme bojovat až do konce,“ řekl Dvořák.

Osmadvacetiletý český zápasník odletěl do USA s velkým předstihem již na začátku května. Nejprve se připravoval v Los Angeles a v tomto týdnu se přesunul do Las Vegas. „Vždy potřebuju alespoň dva týdny času, abych se aklimatizoval. Navíc pro mě je vždy dobré někam vypadnout a nebýt pořád jen doma,“ uvedl rodák z Hořic.

Dvořák i Paiva půjdou do klece s bilancí dvou výher v UFC, o tři roky mladší Brazilec má i dvě prohry. Naposledy zápasil loni v červenci. „Vrací se skoro po roce, takže se nedá moc spoléhat na to, co v předešlých zápasech dělal. Musím si dát pozor hlavně na svůj zápasový plán. Soustředit se na to, abych neudělal stejné chyby, které jsem dříve dělal, a hlavně na sebe. V podstatě mě soupeř nezajímá, je mi jedno, co bude dělat. Soustředím se jen na sebe,“ řekl zápasník z hradecké All Sports Academy.

Jeden ze dvou Čechů, kteří mají aktuálně smlouvu s UFC, věří, že společně s trenéry vymysleli taktiku, která je dovede k výhře. „On nevypadá moc nebezpečně, což je problém, protože lidi, kteří nebezpečně nevypadají, tak ve skutečnosti jsou,“ pousmál se kouč Jan Maršálek. „Jsme v UFC a všichni borci tady jsou komplexní a na vysoké úrovni. Osobně si myslím, že jeho nebezpečnost spočívá v tom, že když je zápas těsný a rozhoduje se na body, tak on ho dokáže vizuálně přetahovat na svoji stranu,“ doplnil jej druhý trenér a manažer Patrik Kincl. Dvořák chce být proto aktivnější a „držet“ si střed oktagonu.