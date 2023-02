Bojovník Dvořák: UFC je hodně krutý byznys, dokážou kohokoliv potopit

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Do organizace UFC vlétl David Dvořák třemi výhrami a vyšvihl se mezi deset nejlepších muších vah, které se musí vejít do limitu 56,7 kilogramu. V obležení tuhé konkurence ale minulý rok dvakrát prohrál. Druhému nejlepšímu českému MMA zápasníkovi po Jiřím Procházkovi se to stalo po deseti letech.