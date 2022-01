Dvořák má v UFC nového soupeře, v březnu jej čeká Brazilec Nicolau

„Čínský soupeř byl stále zraněný, nevědělo se, jestli nastoupí, nakonec UFC řeklo, že není schopen nastoupit, takže nám poslali tohoto Brazilce, kterého jsme hned akceptovali a řekli jsme si, že jdeme do toho. Do toho se ještě potom ozval manažer Číňana, že je v pořádku, ale to už bylo pozdě,“ uvedl Dvořák pro web kaocko.cz.

Dvořák zatím všechny tři zápasy v UFC vyhrál, naposledy loni v červnu porazil Kolumbijce Juancamila Ronderose před limitem. Aktuálně tak hájí sérii šestnácti výher v řadě, naposledy prohrál v květnu 2012.

Úspěchy má za sebou i Nicolau, který loni v UFC dvakrát vyhrál. Celkem v této organizaci vyhrál pět ze šesti duelů. „Brazilec je zajímavější, je žebříčkově lépe postavený, mám teď obrovskou šanci se posunout dopředu. Pokud bych si dokázal vzít jeho osmé místo z žebříčku UFC, tak to je pak už coby kamenem dohodil od TOP 5,“ řekl Dvořák, jemuž v žebříčku organizace patří v muší váze desátá pozice.