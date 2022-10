Musíte v sobě zapálit oheň. Zápasník Brunclík o práci těžkooděnce i konci kariéry

Také se prý věnujete včelařství, přestože jste na včely alergický. Je to pravda?

Je to tak, dostanu dvě, tři žihadla a hned se objeví alergická reakce: začnou mi svědět dlaně, chodidla, krk, osypu se.

Proč tedy právě včely?

Rodinná tradice. Můj dědeček - je mu už přes devadesát - se věnoval myslivosti, rybářství a právě včelařství. Už na to fyzicky neměl a hodně pro něj znamenalo, že jsme si jeho záliby rozdělili. Jeden můj bratr se věnuje myslivosti, další rybám a já včelařství. Vyrůstal jsem v tom prostředí, věděl jsem, že když přijedu k dědovi, cítím med. Bylo by mi líto, kdyby to zmizelo. Myslím, že to jednou bude taková hezká vzpomínka na dědu. Nyní mám jen dvě včelstva, ale stačí mi to k tomu, abych měl svůj med.

Překvapilo mě, že jste dřív tancoval latinskoamerické tance. Myslíte, že se vám to hodí i v bojových sportech?

Boxování je hodně v pohybu boků, takže myslím, že tancování mi pomohlo. Člověk měl pohybové nadání, rytmus v těle.

Také se věnujete historii.

Mám na sociálních sítích stránku Co se událo, kdy se snažím připomenout nějaké významné dny, kdo se narodil, umřel. Mrzí mě, když vidím v televizi, jak se ptají lidí, co se stalo 17. listopadu nebo kdy bylo založené Československo, a oni nevědí. Jde o základní pojmy, které bychom měli znát, tak se jim to takto snažím připomínat, jaký je státní svátek a podobně. Nejvíc mě baví období konce Rakouska-Uherska, první republika, druhá republika, protektorát...

Už 13 let pracujete u policie, stále vás to baví?

Nejsem na jedné pozici. Začínal jsem na obvodním oddělení, pak jsem byl v Praze u speciální pořádkové jednotky, u těžkooděnců. To byla zas úplně jiná práce a teď dělám instruktora služební přípravy, výcvikáře.

Když jste byl u těžkooděnců, jaký zásah byl pro vás byla nejtěžší?

Demonstrace proti covidovým opatřením na Staroměstském náměstí, to nebyla sranda. Ale nuda není ani u fotbalových zápasů, hlavně když přijel do Prahy Baník Ostrava nebo když se hrálo derby. Člověk musí ke každé akci přistupovat tak, že se může zvrtnout do boje o život. Adrenalin jsem zažíval často, občas i takový zdravý strach. Stejně jako když jde člověk do zápasu: musím zbystřit smysly a zapálit v sobě oheň. Ale takový, aby vás nespálil.

V sobotu na pražské Královce vás čeká vůbec poslední zápas.

Těším se, užívám si přípravu i shazování váhy. Vím, že je to naposledy. Mám za sebou deset let profizápasení, žil jsem tím od střední školy. Ale časově už to nezvládám. Jsem z Kutné Hory, takže na tréninky dojíždím do Říčan nebo do Prahy. Je mi pětatřicet, chci se věnovat rodině a dětem. Jsou ve věku, kdy potřebují mít tátu doma. Čas s nimi mi nikdo nevrátí, priority už mám jinde.

Proti bude stát Slovák Braňo Zuzák, proč právě on?

Je to mladý, nadějný kluk a v organizaci PML už zápasil. Nechtěl jsem nikoho, o kom by se řeklo, že si s ním jdu jen zatrénovat. Vždy jsem chtěl kvalitní soupeře. Není to žádný začátečník a stejně jako já nemá v oblibě trashtalky, radši předvedeme super zápas.

Na co ve své sportovní kariéře nejradši vzpomínáte?

Je toho dost. Zápas v organizaci XFN v O2 areně proti Vasilu Ducárovi před vyprodanou halou. Loňský Oktagon na Štvanici ve skvělé atmosféře. Užil jsem si i zápasy v Rakousku nebo Srbsku na fotbalovém stadionu, kde bylo pět tisíc lidí. Nikdy jsem se nebál výzev, přestože MMA nebyla zrovna moje parketa.

Muaythai je vám bližší, že?

Určitě, tam jsem ve svém živlu, v MMA jsem měl pořád zataženou ruční brzdu. U mě je dominantní postoj, z boje na zemi jsem měl obavu. S muaythai jsem začínal, takže s ním v sobotu i skončím.

Zápasil jste v několika organizacích, kde vám bylo nejlíp?

V XFN. Bylo to najednou něco nového, jiná liga, než co jsem zažíval jinde. Servis pro nás zápasníky byl skvělý. XFN něco nastavilo, Oktagon se je snažil dorovnat a předehnat, což se jim povedlo.

Konkurence je potřeba.

Určitě, díky tomu se každý musí zlepšovat. Pro nás zápasníky byla konkurence mezi XFN a Oktagonem jedině k dobru.

Jak nyní vnímáte konkurenci mezi RFA a Oktagonem?

Myslím, že to může obě organizace zlepšit, i když Oktagon se zvedá i tak, protože si zve zápasníky světové třídy a ti jsou zvyklí na jiný servis. S RFA nemám žádnou zkušenost, ale pokud chtějí být na úrovni Oktagonu, budou muset zabrat. Myslím, že rivalita mezi nimi je. Zápasníci, kteří v Oktagonu nebudou spokojení, mají šanci jít do jiné organizace, která se také snaží rozpínat.

Na konci roku se v Oktagonu uskuteční titulový zápas mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou, komu budete fandit?

Těžko říct, respektuju oba. Karlose lidi buď milují, nebo nenávidí. Na druhou stranu mu můžeme být vděční za popularitu MMA v Česku. Myslím ale, že v současné formě vyhraje Patrik. V prvním zápase proti Karlosovi ho ovlivnilo poranění oka. Vím z tréninku, jak moc to omezuje. Jsem zvědavý, jak to dopadne.