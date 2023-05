Návrat McGregora? Seriál na Netflixu láká na největší comeback v historii MMA

Výjimečný zápasník, tréninkový maniak, ikona MMA. Ale také divoký, hubatý a problémový hrdopýšek. Conor McGregor patří mezi kontroverzní sportovce, které buď zbožňujete, nebo nemůžete vystát.

McGregor Forever, nová čtyřdílná série z dílny Netflixu, nabízí unikátní pohled do zákulisí hvězdného irského zápasníka. Mapuje období od roku 2018, kdy se utkal v bláznivém zápase s Khabibem Nurmagomedovem, až do zmíněného léta 2021. Duelu s Američanem Dustinem Poirierem, kdy inkasoval technické K.O. a klec opouštěl na nosítkách.

Od té doby nezápasil.

„Myslel jsem si, že je konec. Nechtěl jsem se zhroutit, ale hlavou mi běželo, co budu dělat. Byl to hodně děsivý moment, to mohu upřímně přiznat,“ líčí v seriálu bývalý šampion v perové a lehké váze. „Conor McGregor je tu však navždy. Tak to je a tak to bude, takže na to nezapomínejte.“

Na platformě Netflix je už pár let k vidění sportovní dokument o McGregorovi z roku 2017 s názvem Notorius, v češtině Známá firma.

Nyní fanoušci MMA věří, že nová televizní série o výstředním zápasníkovi je zároveň pozvánkou na jeho návrat do UFC. Že načasování není náhoda a ryšavý bijec se v kleci objeví ještě letos.

„Conor chce bojovat. Dostává neustále nabídky na role ve filmech a podobně, má nespočet možností, jak vydělat peníze, ale on to všechno odmítá. Chce zápasit,“ potvrzuje prezident organizace UFC Dana White.

Ale kdy? Zatím musí McGregorovi příznivci sledovat umění svého oblíbence alespoň na obrazovkách.