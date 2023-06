Kde jsi, Conore? Vyhýbá se dopingovým kontrolám, návrat je v nedohlednu

„Navždy budu králem napříč vahami,“ přesvědčoval v pondělí ráno sociální sítě a fanoušky na ulicích ujišťuje, že se tvrdě připravuje na další duel v kleci.

Jenže příběh předkládaný veřejnosti se od reality liší.

V prosinci se má (nebo měl) utkat s Američanem se zábavným stylem boje Michaelem Chandlerem. Tahák roku! Teď spolu natáčejí reality show, v níž stojí proti sobě jako trenéři dvou znepřátelených týmů talentovaných nováčků. Rivalita se tvoří sama od sebe a vyvrcholení příběhu by mohlo vyústit v jeden z nejvýdělečnějších turnajů organizace UFC.

Háček? McGregor není součástí antidopingového programu USADA. Odhlásil se z něj po ošklivém zranění z července 2021, kdy si přelomil kosti v noze nad kotníkem v trilogii s Dustinem Poirierem.

Nad důvody, proč se dva roky vyhýbá dopingovým kontrolám, můžete jen spekulovat. Nejčastěji se mluví o možnosti použití zakázaných podpůrných látek pro rychlejší regeneraci. Taková zranění jsou velice vážná a v poslední době, kdy čím dál více zápasníků využívá kopy, jich přibývá.

V UFC se se zlomenou lýtkovou i holenní kostí vypořádávali i Anderson Silva a Chris Weidman a v tuzemské lize Oktagon Niko Samsonidze a z minulého víkendu Mateusz Strzelczyk. Léčba obvykle trvá minimálně rok a půl.

McGregor už několikrát sliboval, že se u USADA určitě ohlásí, ale doteď tak neučinil. Hlavní problém tkví v tom, že pokud se bojovník vrací z „důchodu“, v němž McGregor oficiálně je, musí nejprve projít půlročním obdobím pod dohledem antidopingové agentury a dodat alespoň dva čisté vzorky.

Bývalý dvojnásobný šampion zatím nedodal žádný a začíná být jasné, že letos bojovat nestihne. „Kde jsi, chlapče?“ tázal se před pár dny jeho soupeř.

McGregora by mohla zachránit výjimka, která dovoluje ve zvláštních případech čekací dobu zkrátit, ovšem nezdá se, že by se naplnily podmínky, kdy by ho půlroční testovací období postavilo do „neférové situace“.

„O těchto lidech musíte pochopit jednu věc. Vydělali ohromné množství peněz. Vážně obří a o to těžší je nalákat je zpět. Probudit v nich znovu chuť se porvat v kleci,“ vykládal nedávno šéf UFC Dana White. „Ale myslím, že Conorovi hodně pomáhá, že se účastí jako trenér naší reality show. Je zpátky v prostředí zápasníků a vypadá, že se skutečně chce vrátit.“

McGregor byl totiž docela dlouho pryč. Natáčel film. Na Netflixu vyšel dokument o jeho posledních nezdarech. Rehabilitoval. Občas se napil a zamořil Twitter příspěvky, které po pár hodinách smazal. Chodil na diskotéky, vysloužil si další obvinění ze sexuálního napadení ženy na toaletách a při přestávkovém programu ve finále NBA nechtěně zlomil maskotovi nos.

Taky se plavil na obří jachtě a staral se o rodinu. Plně (a právem) využíval všech výhod bohatého člověka, díky prodeji své značky irské whisky Proper12 se vyhoupl v roce 2021 na vrchol žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců. Každý rok mu na účet připlují desítky až stovky milionů dolarů nehledě na to, že za posledních sedm let vyhrál jediný duel.

Nicméně hůř se pak věří prohlášením o znovunabyté touze každý den dřít v tělocvičně a snaze opět dobýt vrchol.

UFC se naděje nevzdává. McGregorovy turnaje jsou pro ligu zlatý padák. Prodeje placených přenosů pravidelně překonávají rekordy – někdy přes milion, dřív i přes dva. „Věřím, že ho uvidíme na začátku příštího roku,“ doufá komentátor UFC Jon Anik.