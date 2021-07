Starý známý McGregor. Opět se posmívá a uráží. Potřetí zápasí s Poirierem

A kdo z fanoušků bojových sportů by McGregora nechtěl opět vidět bít se o pás šampiona lehké váhy (do 70,3 kg)?

„Zničím tě.“



„Bude z tebe mrtvola, nakopu ti zadek tak, že tě odnesou na nosítkách.“



„Povodím si tě jako psa. Jsi měkota, tvoje žena dělá chlapa, ne ty.“

„Tvoje žena chce vidět moje ochlupení.“



„Už jsem se ti dostal do hlavy, viď? Urvu ti ji z krku! Tady končíš. Páni, jsem děsně hladový.“



Dvaatřicetiletý Ir se v posledních dnech rozjel jako dlouho ne. Už nehraje Pana slušného jako v posledních zápasech, vrátil se k divadlu, jež ho vyneslo na vrchol.

Proč se teď chová vulgárně, když v lednu hrál gentlemana? „Protože mi ho tehdy bylo děsně líto, ale na to teď kašlu. Už nepotřebuje zachraňovat, ani ta jeho malá rodinka. Já byl milý, ale oni mi to nevrátili,“ tvrdí McGregor.

Nelíbí se vám jeho chování? Jenže on jenom lidem dává to, čím je dřív bavil pravidelně. Akcí a vzrušením z děje.



Poprvé od roku 2016 stihne více než jeden zápas v jednom kalendářním roce. V obou případech změří síly s 32letým Američanem Dustinem Poirierem.

V lednu to McGregorovi zle nevyšlo, vůbec poprvé v kariéře prohrál na K.O., Poirier mu vrátil porážku z roku 2014 a srovnal skóre na 1:1.

McGregor zpětně přiznává, že udělal mnoho chyb. Prý se v tréninku zaměřil spíš na potenciální boxerský duel s Mannym Pacquiaem, soustředění mu brala i rodina, ostatně do Abú Zabí připlul na obří soukromé jachtě i s dětmi. A v samotném zápase soupeři dovolil příliš mnoho laciných úderů.

A tak po krátké pauze rozhodne třetí duel. „Bez pochyby ho knokautuju, nikdy jsem nebyl nebezpečnější. Cítím se svěží, soustředěný a připravený,“ věří McGregor. „Teď si se mnou nebude vědět rady.“



McGregor se Poiriera při tzv. staredownu pokusil kopnout:

ESPN MMA @espnmma Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off https://t.co/5TcpHDL6ov oblíbit odpovědět

Poirier zůstává v klidu, ze soupeře si těžkou hlavu nedělá, ostatně vzpomíná si, že právě kvůli labilnější psychice prohrál před sedmi lety, a moc dobře ví, jak si s McGregorem poradil naposledy.



„Vždyť jsem ho zmlátil. Zajímalo by mě, na co se bude vymlouvat teď, to teprve uvidíme. Jeho urážky mě vůbec nezajímají, necítím nenávist jako on,“ říká Poirier. „Navíc to, co říká, je hrozně slabé. Býval v tom lepší.“



Prezident organizace UFC Dana White nicméně tvrdí, že McGregor je ve výborné formě: „Nevím, jak se připravoval, ale vypadá, že to bere mnohem vážněji. Zavřel se v tělocvičně, žil ve svém světě a cítím z něj toho starého McGregora. Poirier bude muset být pořádně hladový, jestli chce Conora překonat.“

Vítěz by měl příště zápasit s šampionem Charlesem Oliveirou o titul.

Podívejte se, jak probíhal zápas McGregora s Poirierem v lednu: