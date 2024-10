Nejdůležitější zápas v životě. Eckerlin vyhlíží turnaj na stadionu Frankfurtu

Nemusel by hnout prstem. Bývalý vyhazovač a člen motorkářského gangu Hells Angels vlastní noční bar, ranč s koňmi či prosperující YouTube kanál, kde má přes 260 tisíc odběratelů. V garáži se mu blýská Ferrari, Porsche, Lamborghini a Rolls-Royce.

„Hodně lidí se mě ptá, proč ještě zápasím, že to nepotřebuju. Ale je to moje vášeň, mám to v krvi,“ popisuje Eckerlin ve videu Oktagonu s názvem Cesta na trůn. „Jsem král Německa, král Frankfurtu a teď to dokážu.“

Proti však bude jeho krajan a jmenovec Christian Jungwirth, rozdají si to ve veltrové váze (do 77 kg) v hlavním zápase turnaje Oktagon 62 na fotbalovém stadionu Deutsche Bank Park.



Před téměř 60 tisíci lidmi.



Na největším galavečeru v historii Oktagonu.

„Splněný sen. Tady ve Frankfurtu jsem doma, myslím, že většina lidí bude na mojí straně. Vždycky jsem chtěl hrát za Eintracht Frankfurt a teď bojujeme na jeho stadionu. Pro mě je to nejvíc, co jde. A Jungwirtha zničím. Zažije peklo, tentokrát nebudeme kamarádi,“ vzkazuje Eckerlin.

Býval šikovným fotbalistou. Hrál za juniorku SV Darmstadt a nakoukl i do třetiligového áčka. „Ale pak se vyměnili trenéři, ztratil jsem jejich důvěru i chuť hrát dál.“

Z trávníku rád utíkal do boxerského ringu a nakonec se mezi bijce přesunul naplno. Jen před pár lety vyměnil box za MMA. „Myslím, že se v něm skrývá víc zápasník než fotbalista,“ míní jeho manželka Dominique.

Poslední tři roky zápasí pod vlajkou Oktagonu. Pamatujete, jak v květnu ve frankfurtské Festhalle zničil Miroslava Brože? Z obličeje mu udělal fašírku, načež Brož mířil do nemocnice a ukončil kariéru.

Jak dopadne Jungwirt? „Bude to můj nedůležitější zápas v životě. A na sto procent vyhraju,“ tvrdí holohlavý zápasník před sobotním soubojem.

Christian Jungwirth

Ti dva mají leccos společného. Potetované tělo, věk 37 let i dětský sen stát se fotbalistou. Kde jinde by se tedy mohli utkat, než právě na fotbalovém stadionu?

Vsaďte se, že Eckerlin udělá přesně to, co tenkrát, když ještě oblékal modrý dres Darmstadtu: Pokřižuje se a levou nohou vkročí na plac. Vstříc vítězství.