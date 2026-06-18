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Bonus za nástup i ukončení publikem. Oktagon v novém projektu zapojuje diváky

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  13:22
K desátému výročí založení, po Oktagon výzvě a Gamechangeru, představila československá organizace podobu finálového večera nového projektu Tipsport Cage Game. „Zkusili jsme vybrat to, co nás na MMA nejvíce baví, a na to dát důraz. Naopak, co je pro diváky méně zábavné, pak nejlépe úplně odstranit,“ popisuje promotér Pavol Neruda.
Slovenský zápasník Lukáš Fernéza (vpravo) a český bojovník Petr Dvořáček před...

Slovenský zápasník Lukáš Fernéza (vpravo) a český bojovník Petr Dvořáček před Tisport Cage Game. | foto: OKTAGON MMA

Vlevo kapitán slovenského týmu Expl0ited s trenérem a MMA zápasníkem Robertem...
Promotér a spolumajitel Oktagonu Pavol Neruda na tiskové konferenci Tipsport...
Zleva trenér českého týmu Andrej Kalašnik s kapitánem Martinem „Mikýřem“...
Promotér a spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný na tiskové konferenci Tipsport...
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Dva youtubeři Martin Mikyska, známým jako Mikýř, a Expl0ited, si v talentové show vybírali zápasníky z Česka a Slovenska a ve středu 24. června se v šamorínském Oktagon Gymu uskuteční finálových pět zápasů. Minimálně jeden z bojovníků pak získá profesionální kontrakt s organizací.

Projekt sází na změnu formátu, kdy diváci dostanou možnost přímo zasahovat do průběhu zápasů. „Chceme, aby rozhodovali diváci, aby jim na bojovnících záleželo. Úkolem zápasníků není jen být dobrý sportovec, ale i showman. Tohle je showbyznys,“ líčil Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel Oktagonu MMA, na středeční tiskové konferenci.

V kleci se utká Michal Kuzma s Marcelem Mášou, Michal Maruškin s Dominikem Šrajerem, Ján Švagerko s Nickem Stamidisem a v ženském zápase Bernadett Ďuranová proti Janě Lamačové. Hlavním zápasem večera poté bude duel ve veltrové váze mezi Lukášem Fernézou a Petrem Dvořáčkem.

Promotér a spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný na tiskové konferenci Tipsport Cage Game.

Pokud zápas skončí na body, připíše si tým jeden bod, pokud knokautem, získá body dva. Diváci ale můžou hlasováním z domova udělit třeba „walkout bonus“ za lepší nástup do klece, což se už bude počítat jako vyhrané kolo. Pokud více než padesát procent diváků odhlasuje, že se nudí, rozhodčí zápas přeruší a vrátí bojovníky ze země zpět do postoje.

V případě, že se 90 % diváků pak shodne, mohou zápasníka z duelu dokonce vyřadit virtuálním vhozeným ručníkem. A když zápas skončí remízou, o výsledku rozhodne hod kostkou s různými variantami vyústění podle padlých čísel. Český kapitán Mikýř a slovenský Expl0ited budou navíc soupeře různě penalizovat – bojem s pytlem na hlavě či skákáním angličáků během pauzy.

„Musel jsem krotit Pavlovy kreativní myšlenky a držet se v rámci pravidel, což se nám doufám podařilo,“ přiblížil rozhodčí Pavel Touš.

Zleva trenér českého týmu Andrej Kalašnik s kapitánem Martinem „Mikýřem“ Mikyskou na tiskové konferenci Tisport Cage Game.

Duel je vypsán na pět kol, první nástupové je plně v moci diváků, další dvě probíhají podle běžných pravidel MMA. Čtvrté kolo se pak v čase 2:45 minuty přeruší gongem a následuje poslední patnáctisekundový boj v postoji podle pravidel Underground, tedy bez možnosti grapplingu či takedownů. „V Undergroundu se nezastavuje čas. Můžete prohrát všechna kola předtím a otočit zápas v této závěrečné koncovce,“ dodal Touš.

„Žádné z těchto pravidel bych neimplementoval do MMA, mně se líbí takové, jaké je. Člověk může v boji ukázat sám sebe a nezasahuje mu do toho jiná osoba. Ale zase tohle je svým způsobem zábavná show,“ má jasno trenér slovenského týmu Robert Pukač.

„Dali jsme si základní pravidlo, že sport zachováme a neuděláme bizarní show. Chceme spíše, aby si nové publikum zamilovalo ten sport, protože uvidí krásu takovou, jaká je. Proto jsou tady amatéři i profesionální zápasníci,“ vysvětlil Neruda s tím, že s Novotným mají nad jakýmikoliv prvky show právo veta, pokud by se narušil očekávaný sportovní průběh.

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