Bývalý striptér, který odmítl Bachelora. Kdo je soupeř Procházky v boji o titul UFC?

„Tenkrát jsem to miloval. Dostal jsem dobře zaplaceno, zapařil si, objevoval jsem se na billboardech. Asi jsem byl celkem dobrej. Dokonce jsem dostal přezdívku Ladies Night. Ale pak jsem zjistil, že umím i dobře zápasit,“ vzpomínal Ulberg po jednom ze svých soubojů už pod vlajkou UFC.
Teď bude kráčet k zápasu pod přezdívkou „Black Jag“. Proč? „Mám rád velké černé kočky - jaguáry. Black Jag byla má přezdívka už když jsem hrál jako kluk na PlayStationu.“
A hraje si vlastně dodnes. Ulberg, 35letý Novozélanďan, je od svého debutu v UFC před pěti lety, kdy schytal KO od Kennedyho Nzechukwy, neporažen.
Hýčká si devět výher v řadě včetně skalpu bývalého šampiona Jana Blachowicze. A teď hurá na Procházku.
Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě
V hlavním zápase turnaje UFC 327. O uvolněný titul polotěžké váhy.
„Děkuju za vaši podporu. Každý zápas je pro mě životní, dám do toho všechno. K*rva jdeme si pro to! hlásil Procházka na čtvrteční tiskové konferenci.
Na tiskovku i staredown se vyšňořil. Bílá košile, červený oblek včetně vestičky, naleštěné polobotky... Naopak Ulberg nakráčel v černé teplákovce a tenistkách.
I když se rodák z Aucklandu svlékl, působil proti vysoustruženému Procházkovi, jenž má za sebou drsný vysokohorský kemp v Mexiku, spíš jako kluk od vedle.
Pekáč buchet abyste hledali lupou. Že by trable v přípravě? No, nenechte se zmást. Tenhle chlapík umí klamat tělem.
Původně se Ulberg věnoval ragby a snil o tom, že jednou bude s národním týmem All Blacks bojovat na mistrovství světa. Jenže vše dopadlo jinak. K MMA se dostal vlastně náhodou. Ragby hrál na poloprofi úrovni za tým Ōtāhuhu Leopards a během turnaje Fox Memorial Cup se na hřišti strhla bitka.
Jeden z hráčů však zápasil jinak než ostatní. Lépe, techničtěji, tu ostré koleno, tu tvrdý loket. Ano, Carlos Sao Murry Ulberg. Chodil totiž na tréninky kickboxu a během strkanice na hřišti se dostal do laufu. Lidé kroutili hlavou: Tyjo, kdo to je? Nespletl si sporty?
Stal se tudíž hlavní tváří celé mely a dostal šestitýdenní stopku.
K ragby už se nevrátil. Ani ke striptýzu.
V kickboxu se mu dařilo, dokonce získal titul organizace King In The Ring. V roce 2015 si odbyl debut v profesionálním boxu a začal přitahovat i svět šoubyznysu. Zúčastnil se třeba reality show Game of Bros, v níž si vybíral mezi slavnými ženami svou vyvolenou. Ale svět celebrit mu nezavoněl. Hned dvakrát odmítl nabídku stát se hvězdou novozélandské verze pořadu The Bachelor.
Rozdávat růže? Ne, radši rány. V roce 2020 si tak v pořadu Dana White’s Contender Series vysloužil místo v UFC. Hned ve svém čtvrtém profi zápase. A teď má spadeno na Procházku.
Sice jsou stejně vysocí (193 cm), ale jinak mají společného pramálo.
„K našemu zápasu mělo dojít už dávno, připravujeme se na něj roky. Až teď jsme tady,“ řekl Ulberg pro MMA Junkie. „Vím, že každý jsme jiný. Jirka je očividně chaotický bojovník. Bude to souboj chaosu proti řádu.“
Vskutku, Novozélanďan se i díky létům tréninku v prestižním gymu City Kickboxing v Aucklandu stal výtečným postojářem, jenž umí kombinovat sílu a rychlost s přesností a precizností.
A jeho stejně vysoký soupeř z Hostěradic? Klid v chaosu. Živočišnost, nespoutanost, neřád.
Možná jste třeba v rámci povinné četby louskali knížku Profesor Neřád od Heinricha Manna, kde osamělý profesor tyranizuje své studenty.
Čeští MMA fanoušci doufají, že v roli tyrana za katedrou bude Procházka.