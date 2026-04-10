Bývalý striptér, který odmítl Bachelora. Kdo je soupeř Procházky v boji o titul UFC?

Lucie Macháčová
  17:42
Býval solidním ragbistou, ale peněz neměl nazbyt. A tak Carlos Ulberg jezdil po Austrálii a Novém Zélandu a pořádal „dámské večery“. Koktejly, hudba, pánský striptýz.. I on sám se občas vrtěl nahý. Ostatně, v sobotu na UFC 327 v Miami toho nebude mít na sobě o moc víc. Jen pódium vymění za klec a něžné ženské doteky za tvrdé pěsti Jiřího Procházky.
Carlos Ulberg má v UFC skvělou bilanci. Devětkrát zvítězil, porážku okusil...

Carlos Ulberg má v UFC skvělou bilanci. Devětkrát zvítězil, porážku okusil pouze při svém debutu v roce 2021. | foto: ČTK

„Tenkrát jsem to miloval. Dostal jsem dobře zaplaceno, zapařil si, objevoval jsem se na billboardech. Asi jsem byl celkem dobrej. Dokonce jsem dostal přezdívku Ladies Night. Ale pak jsem zjistil, že umím i dobře zápasit,“ vzpomínal Ulberg po jednom ze svých soubojů už pod vlajkou UFC.

Teď bude kráčet k zápasu pod přezdívkou „Black Jag“. Proč? „Mám rád velké černé kočky - jaguáry. Black Jag byla má přezdívka už když jsem hrál jako kluk na PlayStationu.“

A hraje si vlastně dodnes. Ulberg, 35letý Novozélanďan, je od svého debutu v UFC před pěti lety, kdy schytal KO od Kennedyho Nzechukwy, neporažen.

Hýčká si devět výher v řadě včetně skalpu bývalého šampiona Jana Blachowicze. A teď hurá na Procházku.

V hlavním zápase turnaje UFC 327. O uvolněný titul polotěžké váhy.

„Děkuju za vaši podporu. Každý zápas je pro mě životní, dám do toho všechno. K*rva jdeme si pro to! hlásil Procházka na čtvrteční tiskové konferenci.

Na tiskovku i staredown se vyšňořil. Bílá košile, červený oblek včetně vestičky, naleštěné polobotky... Naopak Ulberg nakráčel v černé teplákovce a tenistkách.

I když se rodák z Aucklandu svlékl, působil proti vysoustruženému Procházkovi, jenž má za sebou drsný vysokohorský kemp v Mexiku, spíš jako kluk od vedle.

Pekáč buchet abyste hledali lupou. Že by trable v přípravě? No, nenechte se zmást. Tenhle chlapík umí klamat tělem.

Původně se Ulberg věnoval ragby a snil o tom, že jednou bude s národním týmem All Blacks bojovat na mistrovství světa. Jenže vše dopadlo jinak. K MMA se dostal vlastně náhodou. Ragby hrál na poloprofi úrovni za tým Ōtāhuhu Leopards a během turnaje Fox Memorial Cup se na hřišti strhla bitka.

Jeden z hráčů však zápasil jinak než ostatní. Lépe, techničtěji, tu ostré koleno, tu tvrdý loket. Ano, Carlos Sao Murry Ulberg. Chodil totiž na tréninky kickboxu a během strkanice na hřišti se dostal do laufu. Lidé kroutili hlavou: Tyjo, kdo to je? Nespletl si sporty?

Stal se tudíž hlavní tváří celé mely a dostal šestitýdenní stopku.

K ragby už se nevrátil. Ani ke striptýzu.

V kickboxu se mu dařilo, dokonce získal titul organizace King In The Ring. V roce 2015 si odbyl debut v profesionálním boxu a začal přitahovat i svět šoubyznysu. Zúčastnil se třeba reality show Game of Bros, v níž si vybíral mezi slavnými ženami svou vyvolenou. Ale svět celebrit mu nezavoněl. Hned dvakrát odmítl nabídku stát se hvězdou novozélandské verze pořadu The Bachelor.

Rozdávat růže? Ne, radši rány. V roce 2020 si tak v pořadu Dana White’s Contender Series vysloužil místo v UFC. Hned ve svém čtvrtém profi zápase. A teď má spadeno na Procházku.

Sice jsou stejně vysocí (193 cm), ale jinak mají společného pramálo.

„K našemu zápasu mělo dojít už dávno, připravujeme se na něj roky. Až teď jsme tady,“ řekl Ulberg pro MMA Junkie. „Vím, že každý jsme jiný. Jirka je očividně chaotický bojovník. Bude to souboj chaosu proti řádu.“

Vskutku, Novozélanďan se i díky létům tréninku v prestižním gymu City Kickboxing v Aucklandu stal výtečným postojářem, jenž umí kombinovat sílu a rychlost s přesností a precizností.

A jeho stejně vysoký soupeř z Hostěradic? Klid v chaosu. Živočišnost, nespoutanost, neřád.

Možná jste třeba v rámci povinné četby louskali knížku Profesor Neřád od Heinricha Manna, kde osamělý profesor tyranizuje své studenty.

Čeští MMA fanoušci doufají, že v roli tyrana za katedrou bude Procházka.

Tipsport - partner programu
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

Los zápasů Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem.

České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o...

10. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  18:23

Snad jsem Belindu aspoň unavila, doufá Bouzková. Kapitánka Strýcová ji nadchla

Marie Bouzková v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tříhodinová bitva, na jejímž konci byla tou smutnější. I když... Marie Bouzková se po porážce 3:6, 7:6 a 4:6 s favorizovanou Švýcarkou Belindou Bencicovou stejně usmívala. „Dostala jsem se do tempa,...

10. dubna 2026  18:21

Češky hrají se Švýcarkami 1:1. Bouzková nedotáhla obrat, Nosková dominovala

Aktualizujeme
Linda Nosková hraje forhend v utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.

Po prvním dnu hrají české tenistky v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarkami 1:1. Nejprve Marie Bouzková podlehla domácí hvězdě Belindě Bencicové 3:6, 7:6 a 4:6, poté na tvrdém povrchu v...

10. dubna 2026  18:11

Malečková a Škoch si v Linci zahrají o titul ve čtyřhře, večer se představí Plíšková

Jesika Malečková (vlevo) a Miriam Škoch

České tenistky Jesika Malečková a Miriam Škoch si na turnaji v Linci zahrají o první společný titul na okruhu WTA Tour ve čtyřhře. V semifinále na rakouské antuce zdolaly tchajwansko-čínský pár Liang...

10. dubna 2026  17:56

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Bývalý striptér, který odmítl Bachelora. Kdo je soupeř Procházky v boji o titul UFC?

Carlos Ulberg má v UFC skvělou bilanci. Devětkrát zvítězil, porážku okusil...

Býval solidním ragbistou, ale peněz neměl nazbyt. A tak Carlos Ulberg jezdil po Austrálii a Novém Zélandu a pořádal „dámské večery“. Koktejly, hudba, pánský striptýz.. I on sám se občas vrtěl nahý....

10. dubna 2026  17:42

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...

10. dubna 2026  16:40

Nejdřív káva, potom trénink. Pogačar před Paříž–Roubaix ukázal další talent

Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v...

Přípravy na nedělní závod Paříž–Roubaix vrcholí a hlavní favorité už v těchto dnech ladí formu přímo na dlážděných úsecích severní Francie. Tadej Pogačar, který patří k největším favoritům na...

10. dubna 2026  16:03

Montreal slaví: Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů,...

7. dubna 2026  19:54,  aktualizováno  10. 4. 15:39

Závody, maturita, přijímačky... A pak znovu na paralympiádu! Jak se mění Kratochvíl?

David Kratochvíl přebírá ocenění na vyhlášení Sportovce roku 2025.

Je mu teprve osmnáct let, ale už potřetí za sebou se stal nejúspěšnějším parasportovcem roku. David Kratochvíl si ocenění Českého paralympijského výboru za rok 2025 vysloužil především díky sedmi...

10. dubna 2026

