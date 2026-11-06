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Novinky pro Cage Game: první střet pro Čechy, diváci rozhodli o zrušeném zápasu

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  7:00
Tipsport Cage Game

Tipsport Cage Game | foto: OKTAGON MMA

Druhá řada projektu Tipsport Cage Game vyvrcholí 11.11. v Bobbyhall Brno
Památný nástup Jany Lamačové se zpívajícím Mikýřem z první řady
Petr Dvořáček v hlavním zápasu první řady proti Lukáši Fernézovi
Jovinečko a Pruyem v Brně při představování nové řady Tipsport Cage Game
6 fotografií
Ve středu proběhla tisková konference ke druhé sérii Tipsport Cage Game, v níž zápasníci bojují o smlouvu s organizací Oktagon MMA. Došlo na představení bojovníků i na několik změn ve složení dvojic. Na závěr proběhlo fanouškovské hlasování, při kterém byl z původních sedmi zápasů jeden odstraněn. Finální turnaj talentové show proběhne 11. listopadu v Bobbyhall Brno.

Projekt Tipsport Cage Game cílí především na mladé publikum a propojuje svět bojových sportů s digitální komunitou. Důležité je i přímé zapojení diváků, kteří mohou během přímého přenosu hlasovat a ovlivňovat probíhající duely. Proti sobě stojí tým Filipa „Pruyma“ Ondráška s Vladimírem Lengálem a Filipa „Jovinečka“ Jovanoviče s Markem Bartlem.

Oktagon zahájil novou Cage Game. Talenti zabojují o smlouvu, fanoušci vymýšlí trest

Show započala v Šamoríně, kde v Oktagon gymu proběhl casting talentů. Vedle bojového talentu se hledělo především na schopnost zaujmout a umět prodat svoji osobu. Z toho nakonec vyšlo čtrnáct bojovníků, které si rozdělili oba kapitáni. Na České straně jako první volba padla na Jindřicha Janečku, Jovinečko s Bartlem ukázali na Evu Erdélyiovou.

I tentokrát se hraje o trest mezi kapitány týmů. Ti se dohodli, že poražený si bude muset nechat nastřelit piercing, jehož podobu i umístění vybere kapitán vítězného týmu. První střet už opanoval tým trenéra Lengála. Do začátku tiskové konference se sčítali noví sledující jednotlivých zápasníků na Instagramu.

Výsledný součet ukázal, že propagace šla výrazně lépe právě týmu Lengála. Bijci posbírali o téměř 5 tisíc followerů víc a mohli si vybrat, do jakého rohu budou nastupovat. Navíc získali Joker kartu, která může hodnotu kterékoliv použité karty zdvojnásobit.

Došlo i na lehce krutou, avšak avizovanou novinku. Původně bylo oznámeno sedm zápasů, na středečním turnaji je však vypsaných pouze šest. Diváci totiž dostali možnost hlasovat pro svůj oblíbený duel či zápasníka a dvojice, která bude po konci sčítání mít nejmenší podporu, bude z turnaje vyškrtnuta. Tato nemilá situace nakonec potkala Jakuba Macháčka a Matúše Kováče, jejichž zápas se tedy neuskuteční. O jejich konci rozhodlo pouze 21 hlasů.

Závěrečný turnaj čítá i několik ztrát. Na poslední chvíli vinou zranění vypadlo několik bijců, promotérům se ale povedlo nahradit je zajímavými jmény. Soupeř se měnil Robinu Chaloupkovi. V den tiskové konference byl jako náhradník povolán Petr Dvořáček, jenž celou Cage Game moc dobře zná. V první sérii se představil v hlavním zápase, kde s budoucím výhercem smlouvy Lukášem Fernézou svedli kvalitní bitvu.

„Jsem v přípravě celou dobu a čekal jsem, kdy něco přijde. Teď to přišlo, takže já jsem ready,“ vyjádřil se k tomu, že kývl na zápas pouhý týden před konáním. Do turnaje také nově zasáhnou Erin Carterová z Austrálie. Čelit bude v jediném ženském zápase Slovence Evě Erdélyiové.

Triumf Mikýřova týmu i noví bojovníci. Oktagon zahájil show Tipsport Cage Game

Turnaj proběhne na Brněnské půdě v Bobbyhall, což do karet hraje týmu Pruyma. „Vždycky je tam parádní atmosféra, Bobby je pro galavečery jako stvořené,“ nechal se slyšet účastník Robin Chaloupka, jehož doplnil Jindřich Janečka. „Atmosféra je tam neskutečná, my jako Brňáci budeme mít velké publikum.“

Celá série i se závěrečným turnajem bude vysílána na slovenské Joj TV. Je to symbolická spolupráce, jelikož stejná televize odvysílala i vůbec první turnaj Oktagonu, tehdy jako finálový turnaj Oktagon výzvy. Na této akci zápasil i trenér slovenského týmu Marek Bartl, který obstaral historicky první zápas žlutočerné organizace.

Bonus za nástup i ukončení publikem. Oktagon v novém projektu zapojuje diváky
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