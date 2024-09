Buchinger schytal KO. V Německu slavil Bartl a Bahník. Obavy o Ďatelinku

Lom-Ali Eskiev, který má za sebou i titulový zápas v KSW, se při své premiéře v Oktagonu neupejpal. Od prvních vteřin si proti Buchingerovi šel suverénně za výhrou. Osmatřicetiletý Slovák ve svém 53. zápase profi kariéry nechytil tempo, proti tvrdým úderů se zkoušel bránit kopy, což nestačilo.

A pak to přišlo: pravá přední, levá, pravá, auf wiedersehen.

V Rudolf Weber Areně v Oberhausenu, kam dorazilo zhruba 7 tisíc lidí, nastoupili celkem čtyři čeští zápasníci a tři slovenští. K vidění bylo hned sedm československých soubojů proti německým souputníkům.

Asi nejbolestivější moment kariéry má za sebou Slovák Milan Ďatelinka. Po 28 vteřinách zápasu s Jamiem Corderem schytal na zemi tvrdý loket zezadu do hlavy. Faul? Rozhodčí měli jiný názor: No contest, tudíž zápas bez vítěze. Úder byl podle nich zakázaný, nikoli však úmyslný.

Němec se omlouval. Otřesený Ďatelinka stěží vstal a halu opustil za potlesku publika i Cordera.

Jaime Cordero lands an elbow to the back of Milan Datelinka's skull. This will probably be a no contest #OKTAGON60



Naopak Daniel Hromek, třetí Slovák v Oberhausenu, zvítězil. Těsně, leč zaslouženě, na body.

Nejprve šel z Čechů do klece Marek Bartl, potetovaný chlapík z Přerova. Domácího Zorana Solaja přemohl hned v 1. kole na TKO. Povedený take down, pak dominance na zemi, načež soka dotloukl u pletiva. Suverénní vítězstvi. Signifikantní údery? 44:9.

„Ta výhra je pro můj tým a pro mou manželku. Máme dvě děti, shazoval jsem před zápasem hodně kil, byl nervozní. A oni to respektovali a podporují mě,“ poděkoval Bartl svým blízkým.

BIG FINISH



Marek Bartl 🇨🇿 unloaded a barrage of strikes to finish Solaja during their welterweight bout.



The OKTAGON MMA original produces another stoppage! #OKTAGON60



📺 https://t.co/TVP7NaDRbZ & DAZN

Max Handanagič se mezi pletivy moc neohřál. Wahed Nazhand, první Afghánec v Oktagonu, si ho přichystal na zemi a zezadu „uškrtil“. Precizní rear-naked choke. Nazhand už v březnu ve Stuttgartu skolil Jakuba Bahníka a nyní si vychutnal dalšího českého bijce.

Cenný skalp si připsal Jakub Bahník v souboji lehkých vah (do 70 kg) s Němcem Marcelem Mohamedem Grabinskim. Nastupoval jako outsider. Ovšem hned na úvod si počínal neochvějně. V postoji byl silnější, soka zaskočil tvrdým kolenem i nepříjemnými údery.

První kolo ovládl. V dalším však Grabinski sešlápl plyn. Dvakrát poslal Bahníka take downem k zemi, ale ten se vždy dokázal u pletiva zvednout. Vyrovnané kolo, které dle rozhodčích zvládl lépe opět český bijec. A závěrečnou rundu už si pohlídal. „Největší vítězství kariéry,“ hlásil po zápase. Tak koho příště, Jakube? „Shemrocka v O2 areně, toho bych si přál.“

Matouš Kohout zaznamenal po přesunu z lehké váhy do velterové (do 77kg) dvě vítězství. Další však nepřidal. A byl to fofr. Naskočené koleno Niklase Stolzeho jím zacloumalo, následoval tvrdý hák a hotovo. „A teď chci Davida Kozmu. V Praze,“ vyhlíží Stolze tradiční turnaj na konci roku v O2 areně.

Nyní se česko-slovenská organizace Oktagon MMA přesouvá do Česka. Další turnaj uspořádá 21. září v Brně. Následovat bude 12. října velký galavečer na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, kam je nyní prodáno 54 tisíc vstupenek. A dál? Listopadová akce v Bratislavě a tradiční prosincová O2 arena.