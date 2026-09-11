Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brněnská skvadra brání město. Moravskou metropoli čeká vyhrocený hlavní zápas

Autor:
  9:43
Radek Roušal a Vladimír Lengál

Radek Roušal a Vladimír Lengál | foto: OKTAGON MMA

Radek Roušal (vlevo) na Oktagonu 63 v Bratislavě
Andrej Kalašnik
Vlado Lengál
VÍTĚZNÝ DEBUT. Josef Hála se stal při prvním startu v organizaci Oktagon...
7 fotografií
V sobotu vypukne v Brně další turnaj největší evropské organizace Oktagon MMA. Na hlavní kartě se představí hned tři brněnští patrioti - Vlado Lengál, Andrej Kalašnik a Radek Roušal. Poslední zmíněný v hlavním zápase bude čelit bývalému šampionovi s Jonasi Maagaardovi. Divákům se podruhé na domácí půdě ukáže i Josef Hála, šampion Bare Knuckle Fighting Championship.

Brněnské Rondo se chystá na svoji derniéru. Pravděpodobně poslední turnaj Oktagonu v této aréně přichystal dvanáct zápasů, z nichž hned do devíti zasáhnou domácí bojovníci. Početný český zástup doplní tři zástupci Slovenska.

Nad všemi vyčnívá vyostřený hlavní zápas vypsaný na pět kol, do nějž naskočí brněnský rodák Roušal a dánský žralok Maagaard. A napětí mezi nimi je víc než zřetelné. „Tvoje noční můra se změní v realitu,“ pálí do Roušala ve videu Maagaard, jak má ve zvyku. Svého soka prakticky denně zasypává urážkami a posměšky.

Jako leitmotiv svých provokací si vybral Roušalovu partnerku Nelu Slovákovou, mimo jiné se mu vysmívá, že doma nosí kalhoty právě jeho přítelkyně a on musí poslouchat.

Je až s podivem, jak klidně na tyto provokace Roušal reaguje, v paměti fanoušků je spíše zapsán jako výbušný hoch, co si nenechá nic líbit.

MMA zápasník Radek Roušal s partnerkou Nelou Slovákovou letos v dubnu na Oktagonu v Karlových Varech.

Nesmí se však zapomínat i na sportovní stránku této bitvy.

Roušal do ní vstupuje s obdivuhodnou sérií čtyř výher před limitem, kdy všechny protivníky nemilosrdně vypnul. Naposledy jeho řádění odnesl Samuel Bark. I přesto je stále favoritem Maagaard, bývalý šampion bantamové divize. Ten se poprvé představí ve vyšší váze do 66 kilogramů, což by mohlo hrát do karet právě domácímu borci.

Maagaardovou předností by měl být skvělý wrestling a práce na zemi, kde je přeci jen mnohem nebezpečnější než jeho oponent. „Až mu kopnu lowkick do jeho hubených nohou, vůbec mu to nebude chutnat,“ slibuje Roušal.

Druhým hlavním představitelem brněnské party je Kalašnik, který přichází do klece poprvé po deseti měsících. Tehdy musel kousat těžkou prohru o šampionský pás v divizi do 77 kilogramů proti Ionu Surdu, shodou okolností taktéž v Brně.

Jeho nynější soupeř Kennedy Rayomba nastoupí do třetího zápasu v Oktagonu. Své předchozí zápasy sice prohrál, nutno však říct, že neměl jednoduché soupeře. Poprvé se postavil semifinalistovi Tipsport Gamechangeru Hojatu Chajevandovi, podruhé ho zastavil v té době rozjetý Marek Bartl.

Třetím z brněnských strážců města je Lengál. V poslední době se stal velkým oblíbencem českých fanoušků, k tomu mu dopomohlo i několik vydařených ukončení – například loket z otočky, který vystřihl proti Karolu Ryšavém.

Do MMA přešel z postojářských disciplín teprve před pěti lety, stihl už ale 16 zápasů. V Oktagonu většinou pravidelně střídá vítězství s porážkami, a jelikož z posledního zápasu odcházel zklamaný, v jeho rovnici bude cílit na výhru.

Tuto statistiku bude chtít přetrhnout Němec Maurice Adorf. I on touží zvrátit negativní bilanci, v posledních třech zápasech mu při vyhlašování výsledků vždy zůstala ruka dole. S tuzemskými zápasníky už má zkušenost, v lednu se nedokázal vymanit ze škrcení, které mu nasadil Tomáš Cigánik. V sobotu se tak pokusí rozesmutnit domácí publikum, Lengál je však, alespoň co se týče vypsaných kurzů, největším favoritem na kartě.

Jsem originál, vybočuju ze standardu. Po kariéře zmizím ze světa, říká zápasník Hála

Turnaj také doplní dva stand-upové zápasy. Na prelims kartě si to v postoji rozdají Robin Fošum a Dustin Rabiega, oči diváků se upínají hlavně na atraktivní duel mezi knokautéry Josefem Hálou a myslivcem z povolání Radovanem Úškrtem.

„Na jednoho z nás bude čekat sanitka,“ říká slovenský bijec. Do akce také nastoupí velký český talent Šimon Bruknar, ten bude chtít potěšit obecenstvo výhrou nad Nathanem Haywoodem.

Turnaj začíná v sobotu v 18 hodin.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Liberec B vs. Pardubice BFotbal - 6. kolo - 11. 9. 2026:Liberec B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
11. 9. 11:00
  • 2.98
  • 3.40
  • 1.86
Kolář vs. BarrenaTenis - Čtvrtfinále - 11. 9. 2026:Kolář vs. Barrena //www.idnes.cz/sport
11. 9. 13:30
  • 1.65
  • -
  • 2.24
Ferrová vs. HavlíčkováTenis - Čtvrtfinále - 11. 9. 2026:Ferrová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
11. 9. 15:00
  • 1.44
  • -
  • 2.74
Třinec vs. KarvináFotbal - 8. kolo - 11. 9. 2026:Třinec vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
  • 4.60
  • 3.92
  • 1.63
Mountfield HK vs. StraubingHokej - - 11. 9. 2026:Mountfield HK vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
11. 9. 17:00
  • 1.51
  • 4.70
  • 4.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

City Triathlon Karlovy Vary 2026: Program, trasy, startovní listina, přenos a Češi

Mistrovství České republiky v triatlonu v Mostě, kterého se účastnila i...

O víkendu 12. a 13. září 2026 hostí Karlovy Vary prestižní závod Světové triatlonové série (World Triathlon Championship Series). Závody mužů i žen o prize money 200 000 dolarů můžete sledovat v...

11. září 2026

Bolavý večer v Edenu, jako mnohokrát. Slavia ale naznačila, že se poučila

Zdrcení hráči Slavie po porážce s Lens.

Nemohl dělat víc, než rozhodit rukama a zakroutit hlavou. Protestovat nemělo cenu. Jak se to mohlo vůbec stát? Mikuláš Konečný, mladý stoper fotbalové Slavie, nechápal a s pohledem zabodnutým do země...

11. září 2026  9:50

Brněnská skvadra brání město. Moravskou metropoli čeká vyhrocený hlavní zápas

Radek Roušal a Vladimír Lengál

V sobotu vypukne v Brně další turnaj největší evropské organizace Oktagon MMA. Na hlavní kartě se představí hned tři brněnští patrioti - Vlado Lengál, Andrej Kalašnik a Radek Roušal. Poslední zmíněný...

11. září 2026  9:43

Kouč Fenerbahce po remíze a zásahu lahví skončil. Je rozrušený, odmítl to šéf klubu

Trenér Fenerbache Ismail Kartal v hádce s asistentem rozhodčího Diegem...

Návrat fotbalistů tureckého Fenerbahce po 18 letech do Ligy mistrů měl divokou dohru. Trenér Ismail Kartal po čtvrteční domácí remíze s italským AS Řím oznámil, že odchází a už se nikdy nevrátí....

11. září 2026  9:39

Hromada variant, větší flexibilita. I proto od Sokolů zní: Chceme bojovat o top příčky

Radost pardubických florbalistů.

Loni po letech proklouzli do play off. Právě tenhle úspěch by měl být pro florbalové BA Sokoly odrazovým můstkem do nové sezony, kterou zahájí v sobotu ve 13 hodin v enteria areně proti Ústí nad...

11. září 2026  9:16

Od nervů k euforii. Němkám stačil týden, na MS jim tleskali i Nowitzki s Hejkovou

Německé basketbalistky slaví postup do semifinále MS v Berlíně. V popředí...

Jestli si je někdo troufl zařadit před startem šampionátu v Berlíně mezi medailové adeptky, po úvodním zápase se Španělskem (53:83) musel zapochybovat. Ale kdo si nyní na lekci z minulého pátku...

11. září 2026  8:30

Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče

Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.

Smutné derby. Na tom se shodnou obě strany. Poprvé se totiž střetnou A-týmy budějovického Dynama a Písku v ligovém utkání ve stejné soutěži. Třetiligový duel začne v Písku v pátek od 18 hodin. A bude...

11. září 2026  8:28

Joklová se po konci v zámoří vrací domů. Žabinám chce pomoct do Euroligy

Eliška Joklová se podepisuje fanynkám před zápasem českého týmu s Američankami...

Klíčová reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová bude po skončení angažmá u Minnesota Lynx v WNBA hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká čtyřiadvacetiletou basketbalistku už za necelé dva...

11. září 2026  8:03

Šílené. Výjimečný večer, na který se nezapomíná, řekl kouč Lens. Slavii chválil

Kouč Dinno Toppmöller s Abdallahem Simou v Edenu.

Bylo hodinu po zápase a Dino Toppmöller, trenér fotbalistů RC Lens, si ještě utíral pot z čela. „Pokud si mě pamatujete z tiskovky před zápasem, vypadal jsem mladší. Během utkání jsem o trochu...

11. září 2026

Rybakinová otočila semifinále US Open, o titul si opět zahraje proti Sabalenkové

Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open.

Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají současná světová jednička Aryna Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou. Běloruská vítězka posledních dvou ročníků postoupila v New Yorku...

11. září 2026  6:14,  aktualizováno  7:48

Úleva v Litvínově, hvězdný Ondřej Kaše je fit: Útok 3K? Ukážeme ještě víc

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Úleva hokejového Litvínova. Lídr Ondřej Kaše je zpátky. Zranění z přípravy proti Karlovým Varům, které vyvolalo emoce, ho o start extraligy neobralo. Naskočil do generálky v Mladé Boleslavi...

11. září 2026  7:37

Trpišovský: Hořké, smutné, ale hráči mají můj obdiv. Zůstat v jedenácti, vyhrajeme

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens.

Jako by si chvíli povídal pro sebe. „Nevím, co říct. Asi víte, co řeknu. Směju se, ale do smíchu mi moc není,“ prohodil Jindřich Trpišovský. Trenéra slávistických fotbalistů bolel výsledek 2:3,...

11. září 2026  7:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×