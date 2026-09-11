Brněnská skvadra brání město. Moravskou metropoli čeká vyhrocený hlavní zápas

Brněnské Rondo se chystá na svoji derniéru. Pravděpodobně poslední turnaj Oktagonu v této aréně přichystal dvanáct zápasů, z nichž hned do devíti zasáhnou domácí bojovníci. Početný český zástup doplní tři zástupci Slovenska.
Nad všemi vyčnívá vyostřený hlavní zápas vypsaný na pět kol, do nějž naskočí brněnský rodák Roušal a dánský žralok Maagaard. A napětí mezi nimi je víc než zřetelné. „Tvoje noční můra se změní v realitu,“ pálí do Roušala ve videu Maagaard, jak má ve zvyku. Svého soka prakticky denně zasypává urážkami a posměšky.
Jako leitmotiv svých provokací si vybral Roušalovu partnerku Nelu Slovákovou, mimo jiné se mu vysmívá, že doma nosí kalhoty právě jeho přítelkyně a on musí poslouchat.
Je až s podivem, jak klidně na tyto provokace Roušal reaguje, v paměti fanoušků je spíše zapsán jako výbušný hoch, co si nenechá nic líbit.
Nesmí se však zapomínat i na sportovní stránku této bitvy.
Roušal do ní vstupuje s obdivuhodnou sérií čtyř výher před limitem, kdy všechny protivníky nemilosrdně vypnul. Naposledy jeho řádění odnesl Samuel Bark. I přesto je stále favoritem Maagaard, bývalý šampion bantamové divize. Ten se poprvé představí ve vyšší váze do 66 kilogramů, což by mohlo hrát do karet právě domácímu borci.
Maagaardovou předností by měl být skvělý wrestling a práce na zemi, kde je přeci jen mnohem nebezpečnější než jeho oponent. „Až mu kopnu lowkick do jeho hubených nohou, vůbec mu to nebude chutnat,“ slibuje Roušal.
Druhým hlavním představitelem brněnské party je Kalašnik, který přichází do klece poprvé po deseti měsících. Tehdy musel kousat těžkou prohru o šampionský pás v divizi do 77 kilogramů proti Ionu Surdu, shodou okolností taktéž v Brně.
Jeho nynější soupeř Kennedy Rayomba nastoupí do třetího zápasu v Oktagonu. Své předchozí zápasy sice prohrál, nutno však říct, že neměl jednoduché soupeře. Poprvé se postavil semifinalistovi Tipsport Gamechangeru Hojatu Chajevandovi, podruhé ho zastavil v té době rozjetý Marek Bartl.
Třetím z brněnských strážců města je Lengál. V poslední době se stal velkým oblíbencem českých fanoušků, k tomu mu dopomohlo i několik vydařených ukončení – například loket z otočky, který vystřihl proti Karolu Ryšavém.
Do MMA přešel z postojářských disciplín teprve před pěti lety, stihl už ale 16 zápasů. V Oktagonu většinou pravidelně střídá vítězství s porážkami, a jelikož z posledního zápasu odcházel zklamaný, v jeho rovnici bude cílit na výhru.
Tuto statistiku bude chtít přetrhnout Němec Maurice Adorf. I on touží zvrátit negativní bilanci, v posledních třech zápasech mu při vyhlašování výsledků vždy zůstala ruka dole. S tuzemskými zápasníky už má zkušenost, v lednu se nedokázal vymanit ze škrcení, které mu nasadil Tomáš Cigánik. V sobotu se tak pokusí rozesmutnit domácí publikum, Lengál je však, alespoň co se týče vypsaných kurzů, největším favoritem na kartě.
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Turnaj také doplní dva stand-upové zápasy. Na prelims kartě si to v postoji rozdají Robin Fošum a Dustin Rabiega, oči diváků se upínají hlavně na atraktivní duel mezi knokautéry Josefem Hálou a myslivcem z povolání Radovanem Úškrtem.
„Na jednoho z nás bude čekat sanitka,“ říká slovenský bijec. Do akce také nastoupí velký český talent Šimon Bruknar, ten bude chtít potěšit obecenstvo výhrou nad Nathanem Haywoodem.
Turnaj začíná v sobotu v 18 hodin.