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Bojovník Procházka hledá nového trenéra. Náš vztah byl spíš přátelský, zdůvodnil

Autor: ,
  11:01
Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. „Jednoduše jsme měli a máme více přátelský a rodinný vztah než profesionální, a právě v tomto ohledu nastal čas se posunout dál,“ sdělil třiatřicetiletý bojovník.
Jiří Procházka (vpravo) a jeho trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo) a Martin...

Jiří Procházka (vpravo) a jeho trenéři Jaroslav Hovězák (vlevo) a Martin Karaivanov. | foto: Jiří Procházka

Velká klec v tréninkovém centru v Brně, za kterým stojí trenér Jaroslav Hovězák...
Uprostřed stojí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho pravici...
Uprostřed sedí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho levici...
Český MMA zápasník Jiří Procházka dorazil s týmem do Las Vegas. Vlevo stojí...
5 fotografií

Procházka v dubnu v Miami prohrál v titulovém duelu s Carlosem Ulbergem z Nového Zélandu, který jej knokautoval v prvním kole. Rodák z Hostěradic na Znojemsku má za sebou v UFC devět zápasů, ze kterých šest vyhrál. V roce 2022 získal pás šampiona polotěžké váhové kategorie, když porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Od té doby v titulových zápasech třikrát prohrál, před Ulbergem dvakrát neuspěl proti dalšímu Brazilci Alexi Pereirovi.

Člen brněnského Jetsaam Gymu je aktuálně trojkou žebříčku v polotěžké váze UFC. Procházka ve středu uvedl, že by rád opět zápasil ještě letos, o čemž s vedením organizace jedná.

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„Myslím, že na konci října, nebo začátkem listopadu. Věřím, že to dopadne. A co se týká soupeře, nebudu konkrétní, ale myslím, že to určitě bude zajímavé jméno ze stávající top pětky polotěžké divize,“ řekl Procházka.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Brunclík vs. MartinTenis - - 10. 6. 2026:Brunclík vs. Martin //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 3:2
  • 1.07
  • -
  • 8.20
Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Kolář vs. PokornýTenis - - 10. 6. 2026:Kolář vs. Pokorný //www.idnes.cz/sport
10. 6. 12:00
  • 1.32
  • -
  • 3.03
Mboková vs. PlíškováTenis - - 10. 6. 2026:Mboková vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
10. 6. 15:30
  • 1.51
  • -
  • 2.62
Olomouc B vs. TřinecFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Olomouc B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 2.35
  • 3.48
  • 2.20
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