Bojovník Procházka hledá nového trenéra. Náš vztah byl spíš přátelský, zdůvodnil

Procházka v dubnu v Miami prohrál v titulovém duelu s Carlosem Ulbergem z Nového Zélandu, který jej knokautoval v prvním kole. Rodák z Hostěradic na Znojemsku má za sebou v UFC devět zápasů, ze kterých šest vyhrál. V roce 2022 získal pás šampiona polotěžké váhové kategorie, když porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Od té doby v titulových zápasech třikrát prohrál, před Ulbergem dvakrát neuspěl proti dalšímu Brazilci Alexi Pereirovi.
Člen brněnského Jetsaam Gymu je aktuálně trojkou žebříčku v polotěžké váze UFC. Procházka ve středu uvedl, že by rád opět zápasil ještě letos, o čemž s vedením organizace jedná.
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„Myslím, že na konci října, nebo začátkem listopadu. Věřím, že to dopadne. A co se týká soupeře, nebudu konkrétní, ale myslím, že to určitě bude zajímavé jméno ze stávající top pětky polotěžké divize,“ řekl Procházka.