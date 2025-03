Bojovník Procházka mluvil v Rozstřelu o Bohu i bolesti. Zmínil Trumpa i Rusy

Zdravotně je prý v pořádku, příprava probíhá podle plánu, sbírá sílu na další zápasy. Jiří Procházka v otevřeném rozhovoru vyjádřil jasný cíl: bojovat o mistrovský titul v UFC.

Titul zpět do Česka

„V nejlepším scénáři bych měl bojovat o titul ještě letos. Chci se utkat s vítězem souboje mezi Alexem Pereirou a Magomedem Ankalaevem. Pokud mi americká UFC před tím dá další zápas, jsem připraven porazit kohokoliv,“ řekl na úvod rozhovoru Procházka.

Na Alexe Pereiru si přitom věří, přestože s ním už dvakrát prohrál. „Ale v tomto souboji by nešlo o pomstu, ale o mistrovství a posouvání vlastních hranic. Už v prvním souboji jsem dominoval v prvním kole, recept na něj existuje. Musím být jen preciznější a lépe připravený.“

Příprava podle něj není jen o tvrdém tréninku, ale také o mentálním nastavení. „Člověk musí mít v hlavě jasno, musí vědět, proč do toho jde. To není jen o fyzické síle, ale také o hlavě. Jde o to překonávat sám sebe, růst a být stále lepší.“

Strach a bolest? Ty nemají v kleci místo

Vášeň, odhodlání a připravenost překonávat bolest jsou podle Procházky klíčové pro úspěch v MMA. „Ptáte se na strach z bolesti? Pokud jdete do boje s tím, že se bojíte, tak nemůžete vyhrát. Musíte mít jasný cíl a bít se za něj. Když stojíte v kleci proti soupeři, není čas myslet na bolest nebo na strach. Musíte být stoprocentně soustředění.“

Podle něj je ale důležité mít také vnitřní duchovní sílu. „Bolest je součást cesty, ale když máte jasno v tom, proč to děláte, překonáte ji. Pro mě je na prvním místě Bůh. To je základ, o který se mohu opřít. Každý si pod tím může představit, co chce, ale víra mi dává sílu jít dál a posouvat se. V těch nejtěžších chvílích je to právě duchovní rozměr, který mi pomáhá překonat limity.“

Procházka pak v další části rozhovoru mluvil i o aktuálním dění a politice. Nejprve zmínil, proč příliš neřeší to, že MMA není olympijským sportem. „Boj je králem všech sportů. Někde pod ním jsou tenisté, atleti, a ještě níž cvrnkání kuliček. Ale na vrcholu stojí boj muže proti muži. MMA je o přežití, o instinktech, o dokonalé kontrole těla i mysli. To není jen sport, to je životní filozofie.“

On sám má problém nazývat dokonce MMA sportem. „Je to prostě boj. A není to pro každého. Je to extrémní disciplína. Když se někdo bojí bolesti, když ho děsí představa prohry, nemá v kleci co dělat. Bojovník musí být připravený na všechno. Každý zápas je test vůle, fyzických schopností i psychické odolnosti. A já vím, že mám na to se vrátit na vrchol.“

Zápas proti Rusovi? Nemám s tím problém

V politických otázkách se český bojovník snaží být neutrální. Na dotaz, zda podobně jako někteří jeho američtí soupeři podporuje Donalda Trumpa, odpověděl, že ke konkrétním politikům se vyjadřovat nebude, prý možná až po skončení aktivní kariéry. „Jako bojovník nechci být úplně vyhraněný. Snad jen, že můj postoj je ten, aby mezi státy byly dobré vztahy.“

Na dotaz, zda by i v době stávajících konfliktů mezi Východem a Západem bojoval proti ruskému soupeři, odpověděl jasně: „Samozřejmě ano. MMA mluví všemi jazyky, tam neexistují hranice,“ čímž odmítl vyřazování ruských sportovců

„Já budu zápasit klidně s Rusem, s Brazilcem, s kýmkoliv. Je mi to absolutně jedno. Nebudu dělat rozdíly. Jsou to dva lidi, kteří spolu zápasí. A ti, kteří válčí mezi sebou, to jsou hlavy států, generálové, kteří dělají zásadní rozhodnutí. A Bůh ví, kdo tahá za nitky a jak to vůbec celé je. Ale nebudu se radši k tomu více vyjadřovat,“

Procházka se ale věnuje i jiným aktivitám, mimo sport. Jeho nadace BJP Foundation podporuje mladé talenty a pomáhá jim v růstu. „Sport je důležitý, ale stejně tak myšlenky, které předáváme další generaci. Chci inspirovat mladé lidi, aby na sobě pracovali a nebáli se výzev,“ uzavřel bojovník.