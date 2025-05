Unikátní je i propojení českých sportovců.

Procházka je hvězdou bojových sportů, uznávanou po celé planetě.

A Vencl zase mnohonásobným světovým a Guinessovým rekordmanem ve vážných i nevážných vodních či ledových disciplínách a propagátorem otužování.

Přitom k jejich kontaktu došlo bizarně. Přes jistého Giba. „S Jirkou jsme o sobě věděli skrz virtuální svět. O něm je lehké vědět, ale že i on znal mě, je překvapivé. Gratuloval mi k nějakému rekordu. Gibo mi napsal, že je členem jeho týmu a že Jirka by se rád se mnou potápěl pod ledem,“ vyprávěl Vencl. „Čekali jsme, než Jirka v lednu v Los Angeles ve třetím kole technickým K. O. porazí pana Hilla. A pak jsme se spojili už napřímo.“

Pointa příběhu je, že žádný Gibo v Procházkově štábu nefiguruje. „My jim říkali, že jsme rádi, že nás Jirka oslovil. A oni: Počkej, počkej, vy jste oslovili Jirku! Já na ně: Psal mi Gibo z vašeho týmu. Ale my v týmu žádného Giba nemáme!“

O nabídce plavat pod ledem se Procházka dozvěděl, když s přítelkyní seděl na lavičce u Buckinghamského paláce v Londýně. „Nějaký chlap ti napíše, a ty řekneš jo? A to je tvůj sen?“ podivila se prý jeho milá, jak to líčil Vencl. „Přišlo mi to jako dobrý nápad,“ odvětil bojovník.

Ruka byla v rukávě a Venclův štáb vymýšlel, kde pokus uskutečnit. Volba padla na Švýcarsko a jezero Sils, kde rodák z Lomnice nad Popelkou před dvěma lety zaplaval jen v plavkách světový rekord v plavání pod ledem do hloubky. Zvládl dechberoucích 52,1 metru.

„V dubnu led neseženete jen tak někde, navíc pro mediální výstup jsou lepší krásné kulisy. Další věc je, že musíte prostředí a lidi znát. Potřebujete mít jasnou spojku, někoho domácího. Když se něco pokazí, aby věděl, co udělat. Švýcarsko byla jasná volba.“

Jiří Procházka, zápasník MMA, se připravuje na plavání pod ledem.

A navíc…

„Nikdo nechce utopit Jirku Procházku. I když… byl bych jeden z mála lidí, který by Jirku knokautoval. Byla to jedinečná příležitost a šlo jen o to, jestli chci nebo nechci. V mém prostředí by neměl šanci,“ vtipkoval Vencl, milovník černého humoru.

Jiří Procházka o plavání pod ledem „Tohle je něco úplně mimo mísu, nebezpečný a zároveň fakt velký. Cítil jsem radost. Není nic víc, než to pod vodou prožít, stejně tak v kleci. Nejen tam jít, nějak to zvládnout, odbouchat. Ale prožít! Udržet kontrolu, podívat se kolem sebe a držet rozhodnost. Díky bohu za plavání pod ledem!“

Důležité bylo také rozhodnout, kolik metrů pod ledem do dálky Procházka uplave. „Rozhodli jsme se, že s ním provedeme něco, co by běžný smrtelník jen tak nezvládl. Že bychom mohli jít na 30 metrů, což opravdu není málo,“ tvrdil český ledový muž a vysvětlil: „Zvolili jsme vzdálenost, aby si Jirka hrábl, aby nevylezl a neřekl: Já mohl ještě víc!“

Protože Vencl a spol. nemohli poznat Procházkovy možnosti předem někde v bazénu, intenzivně s ním pracovali přímo ve Švýcarsku. Chtěli určit vzdálenosti bezpečnou, zároveň hraniční. Pomáhali k tomu mentální kouč Miroslav Nečas a Jan Bartoň. „Kluky jsem ještě den předtím protáhl pod ledem, ať tu situaci zažijí, ať vidí, co kde hrozí, jaké jsou tam pocity. Pak jsme komunikovali s týmem i Jirkou už na místě.“

Jiří Procházka plave pod ledem.

Což obnášelo také testy na zádrž dechu, správné rozcvičky, rozpravy o bezpečnosti, která byla několikaúrovňová. „Riziko vždy hrozí, ale nikdy fatální. Hrozí nepříjemný pocit nebo, zážitek, ve freedivingu i blackout, ale ne nebezpečí utonutí. Míra Nečas pracoval na zklidnění, uvolnění, vizualizaci ponoru. Potom jsme Jirku potopili pod led i v neoprenu, ať si prostředí prohlídne.“

I sám Vencl se připravoval jako na vrcholný sportovní výkon, neboť pod vodu se chystal s hvězdou bojových sportů. A nevěděl, jestli bude muset řešit nějaký problém. Mezi startovní a cílovou dírou vysekal pořadatelský tým ještě další dvě, po 15 a 24 metrech.

„Když se Jirka ptal na bezpečnost, říkal jsem mu: Myslím, že tu druhou díru najdeš. Domnívali jsme se, že humorem a uvolněním prolomíme ledy, ale na začátku na to nebyl připravený. Možná se v první chvíli i lekl. Když mě vidí někde na sítích, není si jistý, jestli jsem blázen, nebo mám všechno bezpečnostně vyřešené. Získával důvěru postupně, nakonec byl nadšený,“ vycítil držitel světového rekordu v zádrži dechu v salátové míse.

A pak už se šlo na věc.

„Jirka to zvládl bravurně. Plaval v trenýrkách, na kterých měl mravenečky,“ přiblížil Vencl s úsměvem jeden z detailů. „Otužuje se často, i když asi ne extra pravidelně.“

Bývalý učitel se zanořil ve druhé díře a moravského samuraje jistil. „Strávil jsem s ním pod vodou 35 sekund. Když jsem ho pod ledem viděl na prvních deseti metrech, věděl jsem, že to zvládne. Plaval uvolněně, správně vysoko. Celý úspěch víkendu byl založený na tom, jestli se Jirka vynoří, nebo ne. Hezky to gradovalo k tomuto momentu.“

Pro srovnání: zatímco Procházka zvládl coby amatér 30 metrů, Vencl v roce 2021 uplaval pod ledem světový rekord, jehož hodnota činila 81 metrů.

Český iceman David Vencl (vlevo) a jeho kolegové Miroslav Nečas a Jan Bartoň (vpravo dole).

Je možné, že spolupráce ledového muže a s bijcem světové třídy se ještě prohloubí.

„Buď jsme jeho ponor mohli postavit jako zážitek, což by podle Jirka nechtěl, nebo tak, abychom ho někam posunuli a mohl z toho těžit. Dalo by se spolupracovat i dál, třeba na technice zklidnění, aby dokázal zadržet dech na delší dobu, můžeme prohlubovat další věci. Je zaseté semínko a Jirka ví, že to umíme. A že moc takových lidí na světě není.“

Jen Gibo zůstal záhadou. Snad bývalý brigádník v Procházkově kamenném obchodě? „Gibo je fajn, uvidíme, s kým nás spojí příště,“ směje se Vencl.