Dva háky a kop, pojď! Bojovníci Gladiators gym pořád trénují naplno

„Jsme tady denně, někdy i dvakrát,“ zvolá jeden z nich František Bočáň na otázku, jak často trénují. „Makáme tak, že pračky ani nestíhají prát naše zpocené věci,“ pobaví přirovnáním ostatní.

Bočáň sice odpověděl s nadsázkou, ale trefně tím naznačil, jak těžká je příprava bojovníků MMA a thajského boxu. „Pojedeme po dvou minutách a chci vidět tempo,“ burcuje trenér Novák před startem cvičení.

Zazní gong a jde se na to. Kouč do vycpaných lapů chytá tvrdé údery Josefa Talafouse, českobudějovické hvězdy a vítěze turnaje Streetfighter v garážích pražského obchodního centra. Na zemi mezi provazy bojuje Bočáň se Sungatem Khairzhanem a v dalších rozích tělocvičny nezahálí Jaroslav Dubský s Michalem Pakižem.

Gong končí interval a následuje střídání. Ťuknutí pěstí na znamení dobré práce a bez přestávky se pokračuje dál. „Dva háky a kop, pojď,“ vede kouč nejmladšího člena skupiny Pakiže, zatímco Khairzhan se v ringu zaklesl do Dubského.

Vysoké tempo neopadává po celou hodinu tréninku. Zvolnění? Toho se nedočkáte. Přestože ze všech brzy stéká pot, touha a energie neklesají. Poctivý výkon ocení trenér potleskem a povzbudivým poplácáním. „Tak zase zítra,“ loučí se Novák s kvintetem svěřenců.

„O víkendu budou sparingy. Tréninky máme pestré, cvičíme v postoji i na zemi. Základem je vždy kondice. Specializuji se na MMA, to je komplexnější,“ srovnává Bočáň.

Trenér Novák s úlevou sundavá chrániče a protřepává ruce, protože rány musí snášet pořádné. „Skupina se uzavřela a všichni udělali velký posun. Společně pravidelně trénují a má to řád,“ chválí.

Dostali pozvánku do Kamerunu

Připravovat se aktuálně mohou jen profesionálové, mezi které se v klubu řadí ještě Eliška Pelechová, Jaroslav Moutelík a zraněný David Velíšek. Nadějným nováčkem je 21letý Kazach Sungat Khairzhan, který v Budějovicích studuje na VŠTE. „Moc se těším na jeho profi utkání. Zdobí ho disciplína a technika zápasu na zemi. V budoucnu z něj bude i výborný trenér,“ věští.

Právě duely a turnaje bojovníkům nyní schází nejvíc. Výjimku na konání galavečerů má v Česku jen organizace Oktagon, která však oslovuje stabilní okruh účastníků. „Zápasit by mohla Eliška, ale chceme pro ni teď jiné soupeřky,“ vysvětluje.

Gladiátoři se tak upínají k jiné akci. Už na konci dubna by se v budějovickém hokejovém centru Pouzar měla konat novinka MMasters league pod patronací českého zápasníka Patrika Kincla a šéfa organizace Lubora Stehlíka. Turnaj bude bez diváků, ale přenášený stanicí O2 TV. Díky spolupráci s pořadateli by na něm neměla chybět řada budějovických bojovníků a půjde i o částečnou náhradu za oblíbenou Gladiators Night. „Ale plánujeme i letní venkovní akci. Uvidíme podle situace,“ uvádí Novák.

Josef Talafous s koučem Michalem Novákem při tréninku budějovického Gladiators gym.

V blízkých měsících by měl vyvrcholit Streetfighter soubojem nejlepších, tedy včetně Josefa Talafouse. Klub řeší ještě jeden mezinárodní turnaj. „Pozvali nás na otevřené mistrovství Afriky do Kamerunu. Rádi bychom reprezentovali Česko i Jihočeský kraj, ale teď je to víc než složité i ve vztahu k národnímu svazu. Bylo by to zajímavé, brzy chceme mít jasno,“ zdůrazňuje.

Přestože se profesionálové mohou dál zlepšovat, i v Gladiators gym už dlouhé měsíce marně čekají na návrat malých a amatérských sportovců. „Zkoušeli jsme dělat online tréninky, kontakt dětí mezi sebou i s trenérem je však nenahraditelný. Děti jsou slyšet nejméně, ale současnou dobu odnášejí nejvíc. Bude těžké je dostat do tréninkového režimu a celý sport nastartovat,“ uvědomuje si kouč.

Klub je připravený splnit prakticky jakékoliv hygienické podmínky. „Nejprve asi bude možné sportovat venku, proto díky vstřícnosti výstaviště můžeme rychle připravit tatami venku a začít trénovat,“ hlásí.