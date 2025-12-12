Bledou čeká klíčový duel v UFC. Do oktagonu se vrací po dvou a půl letech

O předchozí dva plánované zápasy totiž Bledou připravily zdravotní problémy, a pokud chce v UFC pokračovat, potřebuje předvést kvalitní výkon.
Bledá má zatím na kontě dva zápasy v UFC plus boj v takzvané Dana White’s Contender Series, kde získala smlouvu s organizací. Nejprve před třemi lety prohrála s Brazilkou Natalií Silvaovou, o sedm měsíců později porazila její krajanku Gabriellu Fernandesovou. Pak ale začala mít Bledá problémy a dva duely musela zrušit. Stopku jí vystavila stafylokoková infekce.
Teď je už fit a připravená bojovat o vítězství s Horthovou. „Je to Kanaďanka, na naši váhu poměrně vysoká. Většinou jsou holky menší než já. Řekla bych, že zvládá všechno, má docela thajský a klinčový styl. Jinak nic speciálního není, co bych měla před sebou,“ uvedla Bledá bojující v muší váze do 56,7 kg pro web kaocko.cz.
Čtyřiadvacetiletá bojovnice má v MMA bilanci sedmi výher a jedné porážky, o jedenáct let starší Horthová osm výher a dvě prohry. V UFC je od roku 2023 a zatím vyhrála tři z pěti zápasů. Naposledy letos v červnu porazila Američanku Vanessu Demopoulosovou.