Premiéra v UFC a životní zápas? Jsem připravená, hlásí Bledá po odletu do USA

„Myslím si, že dva týdny jsou ideální. Kvůli časovému posunu. I minule se vyplatilo letět dříve, i když to jsme letěli kvůli tomu, že Matěj zápasil přede mnou dokonce o tři týdny dříve,“ řekla Bledá ČTK. V zámoří bojovala již v září, kdy se představila stejně jako její týmový kolega Matěj Peňáz v televizní show Dana White’s Contender Series.

Stejně jako před posledním soubojem zamířila společně s trenérem Andrém Reindersem a přítelem přímo do Las Vegas. „Už tam toho moc neuděláme. Většinou to bude jeden trénink denně, lehčí, na udržení. Jinak budu regenerovat, odpočívat a poslední dny řešit váhu,“ uvedla Bledá, která bojuje v muší váze do 56,7 kg.

Bledá se na spolupráci s UFC dohodla v říjnu, na přípravu na zápas tak neměla moc času. Za problém to ale nepovažuje. „Po Contenderu jsem byla trochu dost nespokojená s výsledkem, takže jsem si nevzala pauzu. Všechno si hezky sedlo, v přípravě jsem už asi osm měsíců a myslím si, že jsem stoprocentně ready,“ uvedla druhá Češka po Lucii Pudilové, jež se ve světové organizaci představí.

Soupeřkou Bledé bude v sobotu 19. listopadu o pět let starší Silvaová z Brazílie. „Je to pátá brazilská soupeřka za sebou, což už je takové běžné,“ pousmála se Bledá.

„Je to postojářka, na zemi taky něco bude umět, ale myslím si, že bude chtít, aby byl zápas převážně v postoji. Je to taekwonďačka, atletická, ale zas až tak moc jsem ji nestudovala. Spíše trenéři,“ řekla Bledá, která se chystá v týdnu před zápasem podívat na poslední zápasy soupeřky. „Chci ale jet hlavně podle sebe a nepřizpůsobovat se její hře,“ podotkla.

Historicky první ženská šampionka české organizace Oktagon se chystá na životní zápas. „Postupně se zápasy posouvám. Každý je důležitější a důležitější a myslím si, že je to takhle v kariérním postupu správně. Aby pokaždé, když nastupuji, by to bylo to největší, co aktuálně může být,“ dodala Bledá.