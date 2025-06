Slovák Végh měl poslední zápas v Oktagonu před rokem, kdy na fotbalovém stadionu v Edenu podlehl Karlosi Vémolovi na body. Poté si užíval života, věnoval se rodině a svým sponzorům, přibral.

„Attilka je zpět! Dřu, makám a cítím se výborně,“ hlásí 39letý Slovák.

Jeho proměna je ohromující. Výživový poradce Samuel Bálint, který s Véghem spolupracuje, dal na Instagram fotku svého slavného klienta předtím a poté. Podle jeho slov se z „bandůrka“ stal svalovec za pouhých devět týdnů.

„Každý měsíc se několik známých jmen připravuje na svou chvíli v Oktagonu. I proto je velká škoda, že jen zlomek z nich dbá na tak důležitou část přípravy jako je strava,“ říká Bálint, jenž připravuje na turnaj v Edenu třeba i dalšího slovenského bijce Karola Ryšavého.

Historicky třetí souboj mezi Vémolou a Véghem bude hlavním zápasem turnaje Oktagon 72. Poprvé se spolu tito rivalové utkali v listopadu 2019, kdy Végh knokautoval Vémolu v prvním kole.

Oktagon 72 v Edenu sobota 14. června 2025

Na další souboj se čekalo takřka pět let: loni v Edenu zvítězil na body Vémola. Je to 1:1. Teď si to ikony českého a slovenského MMA rozdají naposledy. Oběma bude v létě čtyřicet, pro oba půjde o poslední zápas kariéry.

„Nechcete skončit prohrou. Nechcete, aby vám lidé říkali: To je škoda, nevadí. Ne! Chcete slyšet: Tak to byla parádní rozlučka,“ říká Vémola. „A já budu jediný člověk na světě, který Attilu porazí dvakrát.“