Nad tím dotazem se vyčerpaný 39letý Slovák pousmál. Šrámy na tváři a natékající monokly by mohly odpovědět samy.

„Super otázka..“ začal. „Můžeš mi ji položit, protože jsi v kleci nikdy nestál. Je to těžké, jde o instinkt. V hlavě vám v takových chvílích jede autopilot. Mně navedl k tomu, že jsem se ponořil, chytil jsem ho a plánoval ho ukončit dole.“

Vémola, v obličeji daleko víc dobitý, se později, už po vítězství, sám dost divil. „Kdyby to nechal v postoji, měl ideální šanci mě dorazit. Pomohl mi, když to stáhnul na zem, zabrousil do mých vod. Proč, to musí říct on sám,“ říkal.

Po dvou kolech Vémola průběžně na body vedl, ale bylo cítit, že Végh neustále hrozí údery z ústupu, když se snažil couvat a uhýbat Vémolovým snahám natlačit ho na pletivo.

Po dvou minutách třetího kola se Slovák konečně pořádně trefil.

Nejdřív zvedák.

Nato se povedl kop na břicho.

Pak tvrdé koleno do hlavy.

To už se Vémola ocitl v pořádných problémech, otáčel se k soupeři zády, kryl si obličej oběma rukama. Végh do něj bušil v sériích.

Když se najednou rozhodl přenést souboj na zem. Snadno s Vémolou hodil a další tři minuty ho trápil ležícího na zádech. Tlačil mu loktem o krk, hledal cestu k ukončení.

„Měl jsem ho chyceného, ale dodělat jsem to nedokázal,“ mrzelo Végha později. „ Můžete jít do klece s jakýmkoliv plánem, ale pak vzniknou situace, které vedou úplně jinudy. Tohle jen nedopadlo.“

„Rozjel kanonádu, trefil mě fakt hrozně a nahulil mě. Ale unavilo nás to oba dva, jemu pak chyběla síla to dokončit. Na zemi mi naopak dal čas si odpočinout,“ férově uznal Vémola.

Végh pro sebe uzmul i čtvrté kolo, takže celkem překvapivě rozhodovalo až to poslední. „A to jsem urval na morál,“ ví český bojovník.

Už navždy tu každopádně zůstane velké kdyby.

Co by se dělo, kdyby Végh zůstal v postoji a dál posílal údery do Vémoly?

Co kdyby Végh v sobě našel víc síly, která mu mohla chybět i proto, že za posledních pět let zápasil v kleci jen dvakrát s Vémolou a jinak si užíval života?

A vlastně, co kdyby bodoví rozhodčí napočítali třetí kolo poměrem 10:8 pro Végha a ne „jen“ 10:9? V takovém případě by totiž při sečtení bodů za všechna kola došlo na remízu (47:47) a otevřela by se cesta ke čtvrtému souboji.

„Považuju za vítězství už jen to, že jsem do klece nastoupil. Že jsem z tučného chlapa se 116 kilogramy zhubl do zápasové formy a vydržel jsem pět kol. Mým cílem byla remíza, abych měl motivaci ještě do čtvrtého zápasu,“ přiznal po turnaji Végh.

Remíza daleko vůbec nebyla.

Vítězství české strany ale nejspíš rozhodne o tom, že Végh s klidem ukončí kariéru.

„Bude mi čtyřicet, příprava na tyhle zápasy mi sebrala ze života hrozně moc. Už mám jiné priority, rodinu, chci žít život. Když se připravuju na zápas, jsem otrávený, nemám chuť na nic a chodím domů bez nálady,“ vysvětloval Végh. „ Kdyby mi bylo dvacet a nikoho jsem neměl, jdu dál. Už nemám prostor tohle neustále absolvovat. Kdy budu žít život?“

Jako o posledním zápase v sobotu v Edenu mluvil i Vémola, ale kariéru ukončoval už dřív a vždycky se vrátil. I promotér Ondřej Novotný prohlásil: „Karlosovi to vůbec nevěřím.“

A ani Végh úplně nevyloučil, že by ho fanoušci v kleci ještě někdy mohli vidět. „Je to byznys. Třeba přijde taková nabídka, že odpadnu. Rodina by to pochopila. Ale dosahovat už ničeho nepotřebuju.“