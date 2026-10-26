Nečekaný návrat v Oktagonu. Na jubilejním turnaji bude bojovat také Végh

Kdo tohle čekal? Minimálně ti, kteří si mysleli, že Végh po završení trilogie s Karlosem Vémolou skončil, musí být překvapeni.
Bývalý šampion americké organizace Bellator se v jedenačtyřiceti letech vrací a už za dva měsíce se představí na už tak našlapaném turnaji v O2 areně.
Domluva zní, že den před zápasem mohou oba bijci vážit maximálně 98 kilogramů, je to kompromis mezi polotěžkou (do 93 kg) a těžkou (do 120 kg) váhou.
Végh se v československé organizaci naposledy předvedl minulý rok v červnu, kdy v třetím společném souboji na body podlehl českému „Terminátorovi“.
Druhou porážku nekousal úplně dobře, pár dní po turnaji začal hlásit, že by zápasu více slušela remíza a že neprohrál.
Náladu si také úplně nespravil letos v květnu, kdy zápasil v exhibičním boxu proti další legendě postojových disciplín Ondřeji „Spejblu“ Hutníkovi. Nyní tak dostává šanci rozloučit se s profesionální kariérou vítězně.
Jeho soupeřem bude Barnatt, anglický veterán UFC. Návrat téměř dvoumetrového obra do klece je možná ještě překvapivější, posledně totiž nastoupil na konci roku 2020. To však nemění nic na skutečnosti, že je pořád zkušeným zápasníkem s 35 odbojovanými duely.
Během své kariéry nějakou dobu působil i v nejprestižnější lize UFC, kterou opouštěl s bilancí 3-3. Tam se dostal díky show The Ultimate Fighter.
Účastnil se sedmnácté řady, kterou zakončil souboj kapitánů Jona Jonese a Chaela Sonnena. Do svého týmu si ho vybral druhý zmíněný a Barnatt došel až do čtvrtfinále. Během působení za oceánem také změřil síly s nynějším šampionem střední váhy Seanem Stricklandem, se kterým došel až k bodovému rozhodnutí, leč neúspěšně.
„Nevím, co to je, něco ve mně říká – musíš to vzít,“ vyjádřil se ke svému návratu. „Zápas s Véghem jsem chtěl už hodně dlouho, on patří mezi nejlepší v Evropě,“ dodává na instagramu Oktagonu.
Na výročním turnaji nepůjde o jediný duel pod speciálními postojářskými pravidly. V domluvené váze do 77 kilogramů se utká šampion BKFC Josef Hála s brněnským oblíbencem Vladimírem Lengálem.
Vrcholem turnaje by měla být bitva o šampionský opasek mezi Krzysztofem Jotkem a Machmudem Muradovem, která byla na stole už několik let zpátky, ještě pod hlavičkou UFC.