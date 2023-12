Végh: Jsem legenda. Odveta s Vémolou bude oslava, poprvé se mě ani nedotkl

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Uběhly už čtyři roky od prvního zápasu. Attila Végh tehdy v Praze knokautoval Karlose Vémolu za dvě minuty. Čistá práce. Slovensko–Česko 1:0. Než souhlasil s odvetou, dal si načas. Užíval života v šoubyznysu a bere to tak, že to on dává Vémolovi možnost znovu stanout proti sobě, tentokrát na fotbalovém stadionu Slavie. „To je na tom to nejkrásnější. Zápas je, protože ho chci já. Ne kdy si řekne Karlos,“ říká Végh pro iDNES Premium.