Být nejděsivějším v MMA? Na boxery to nestačí. I Mourinho přál Joshuovi ke K.O.

Ngannou sice nedávno potrápil slavného Tysona Furyho, když ho i posadil knockdownem na zadek, zato s Joshuou padl bezvládně na záda už ve druhém kole.

Po říjnovém zápase s Furym celý svět bojových sportů ohromeně zíral. Ngannou dal srdnatým výkonem naději všem snílkům, že vyměnit malé rukavice za ty velké a měřit se s nejlepšími mezi provazy zvládnou zápasníci relativně snadno.

Noc na sobotu v saúdskoarabském Rijádu ukázala, že Fury Ngannoua prostě jenom podcenil.

Brit Joshua už odmítl přičinit se na další kaňce na pověsti boxu.

Podívejte se na drtivý knokaut, který Ngannou schytal:

Oba v ringu vypadali hrozivě. Nebezpečně. Joshua – bývalý šampion těžké váhy – přesto víc soustředěně, Ngannou jako by stále poznával, co za nový svět objevuje.

Proces to byl v dalších minutách svižný. Joshua poslal Ngannoua knockdownem k zemi už v prvním kole. Ve druhém to zopakoval. A když Ngannou znovu vstal, stačil už jen jeden zadní úder, aby se Kamerunec po knokautu ošklivě a bezvládně zřítil na mohutná záda.

V MMA přitom platil za nejděsivějšího muže. V organizaci UFC se stal šampionem těžké váhy, ze sedmnácti výher uspěl hned dvanáctkrát na knokaut a každý se jeho rány obával.

V ringu s Joshuou se jen těžko zvedal na nohy, lékaři mu raději i nasadili kyslíkovou masku.

„Když jsem ho viděl zápasit s Furym, říkal jsem si. Sakra, ten chlap umí boxovat! Ani prohra se mnou mu z jeho kvalit nic nebere,“ smekl Joshua po výhře. Tomu přišel k ringu osobně podat ruku i slavný fotbalový trenér José Mourinho.

I tak Ngannou zvítězil. Vydělal desítky milionů

S největší pravděpodobností tak končí jeden velký příběh o odvážném zápasníkovi, který se postavil systému a začal si plnit sny.

Ngannou neodešel z organizace UFC a neopustil sport MMA jen tak. Šlo o válku jedince s vedením.

Ngannou si dlouho stěžoval na nedůstojné podmínky. Na to, jak se UFC k zápasníkům chová, jak se o ně nestará, jak je tlačí do nepříjemných věcí. Požadoval lepší zacházení. Vyšší výplaty, zajištění zdravotní péče, alespoň nějaké jistoty.

Před Ngannouem už to pár lidí taky zkoušelo, jenže vždycky pohořelo. Jenže Kamerunec byl šampionem, jednou z hlavních tváří UFC a boj nevzdal. Až to dopadlo rozchodem. Ngannou počkal, než mu vyprší kontrakt a podepsal s konkurenční americkou ligou PFL, která mu kromě lukrativní výplaty umožnila i to, aby zápasil v boxu.

Proč vlastně box? Postačí lehká matematika.

Ngannouova nejvyšší výplata v UFC? Šest set tisíc dolarů.

V boxu? Za Furyho měl inkasovat deset milionů dolarů, za Joshuu dokonce dvacet milionů dolarů (mimochodem, Fury i Joshua měli inkasovat každý padesát milionů).

Těžko pochopitelný rozdíl. A očiotevírající důvod, proč MMA zápasník raději opustí MMA, kde platí za legendu, a jde do boxu. I proto Ngannou i přes dvě prohry mezi provazy zůstává lidovým vítězem.

„Promiňte, že jsem vás zklamal,“ napsal Ngannou na sociální sítě.

„Francisi, jsi inspirací a porazíš ještě hodně soupeřů. Nenech se odradit a neopouštěj box,“ reagoval Joshua, kterého příště čeká vítěz duelu Tyson Fury – Oleksandar Usyk. Ostatně Fury sledoval sobotní duel přímo v Rijádu a kamery ho zachytily se zamračeným a zamyšleným výrazem.

„Tysone, prosím tě, abys porazil Usyka, protože po něm dostaneš největší zápas v historii boxu. Stalo se přesně to, co jsem čekal. Joshua zničil Francise, je to bestie. A nemůžu se dočkat, až porazí i tebe, Tysone,“ řekl britský promotér Eddie Hearn.

A tak box dál vládne i nad MMA.

Další pohled na knokaut: