Kalašnik, jediný Čech na Oktagonu v Kolíně. Trénoval s Procházkou i raperem Calinem

„Stolze je jeden z největších německých talentů. Lidi ho poženou, na druhou stranu když jste doma, může vás to svázat, znám to osobně,“ říká Kalašnik (10-4) v dalším díle série Na Dohled. „Je to sympaťák, v pohodě kluk. Dáme si do řepy a vyhraje ten lepší, klasika.“

Kamera ho navštívila a v brněnském Jetsaam Gymu, kde maká třeba i s Călinem Panfilim. Oblíbeným raperem, jenž má na Instagramu téměř 250 tisíc sledujících. A jak známo, je i bývalým boxerem a velkým fandou MMA.

„Andrej se rozhodl, že půjde do důchodu, má dítě, rybičky, zahrádku. Pak mu ale zavolal pan Novotný, pozval ho do Německa, tak ho připravuju. Slíbil mi české občanství,“ říká v nadsázce zpěvák známý jako Calin, jenž má kořeny v Moldavsku, ale od dětství žije v Brně.

Stejně jako Andrej Kalašnik. Ten se sice narodil na Ukrajině, ale v roce 1996 se jeho rodiče rozhodli emigrovat za lepším životem do Česka. A zde si chlapík s přezdívkou „AK47“ oblíbil bojové sporty. V zápasení ve volném stylu se stal pětinásobným českým šampionem. V amatérském MMA vyhrál mistrovství ČR. Trénoval třeba s Jiřím Procházkou, jehož zná z gymu i ze střední školy.

„Jeho mentální nastavení a zapálení do tréninku je neuvěřitelné. To se od něj snažím vzít, Jiří vám dokáže dát takový vnitřní oheň. Občas, když jsem po tréninku unavený, tak mě napadne: Co by asi udělal Jiří? Ten by si ještě naložil bench press 250 kilo a odjel 18 sérií,“ popisoval loni v rozhovoru pro iDNES Premium.

Už přes tři roky je zápasníkem velterové váhy (do 77 kg) pod vlajkou Oktagonu. Má skalp Christiana Jungwirtha, prohrál však s Kaikem Britem a naposledy - letos v březnu v Ostravě - s Louisem Glismannem.

Teď si hodlá spravit chuť. Jenže proti bude Stolze. Ranař s třemi zápasy v UFC. Fanoušek Connora McGregora, s nímž před lety vyzkoušel i pár tréninků.

Na fight kartě v německém Kolíně nad Rýnem bude Kalašnik jediným Čechem, doplní ho dva Slováci - Roman Paulus a Lukáš Eliáš.

Fanoušci vyhlížejí Christiana Eckerlina, který se do klece vrací po roční pauze. Hlavním zápasem je titulový souboj těžkých vah.

Němec Hatef Moeil versus Bulhar Lazar Todev.

„Můj soupeř zápasil v Oktagonu dvakrát, dvakrát měl štěstí a vyhrál. Teď mu ukážu, co znamená easy money. Ukážu mu, jak vypadá bojovník. Ten opasek patří mně,“ hlásí domácí bijec. Jasno bude v sobotu před půlnocí.