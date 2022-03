Žena vězněného zápasníka Kudina: Chce se mi křičet, ale musím být ticho

„Moc nám chybí. Děti mu neustále píšou dopisy a malují obrázky. Já jsem naštvaná. Tolik by se mi chtělo křičet a vztekat se, ale musím být ticho,“ poví Tanjuša Parchimovičová pro iDNES Premium. „Nesmím si moc otevírat pusu. Kdo ví, co by se mohlo stát. Sebrali by mě a taky zavřeli.“

Kudin se stal nepřítelem státu v srpnu 2020, když se zapojil do demonstrace po vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách a zranil několik členů ozbrojených složek. Přitom s prezidentem měl do té doby vřelý vztah, dostal od něj i ocenění za příkladné reprezentování země.