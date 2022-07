Ilič z té otázky radost neměl, jenže padnout musela. Jak chce on, výborný postojář, který však prakticky celou kariéru zápasí ve střední váze do 84 kilogramů, čelit Vémolovi na zemi v titulovém duelu polotěžké kategorie do 93 kilogramů?

„Poprosím ho: Bratře, neházej mě na zem, nejsem na to připravený. Nech mě vyhrát,“ namluví Ilič ironickým hlasem pro iDNES Premium.