Napadený Brit z Oktagonu: Zbabělci. Že jsem provokoval? Zodpovědnost necítím

Čtvrtek, dva dny do zápasu. Ven jde video, jak se oba potkávají na letišti v Česku, Siraj se chce pozdravit, podat si ruce. Wanliss odmítá a Siraje uráží (nazývá ho anglicky pussy). Dochází k první konfrontaci s vytočeným trenérem Siraje a veteránem z UFC Rezou Madadim.

Rozhovor s Wanlissem Wanliss dostal otázky už v sobotu, odpověděl na ně až ve středu. Rozhovor probíhal psanou formou.

Pátek ráno, oficiální vážení. Siraj s Wanlissem se vyčerpaní po shazování potkávají při stare-downu. Wanliss přichází se svým typickým světelným mečem z Hvězdných válek. Strká Sirajovi dlaň do tváře, dochází ke strkanici, až Wanliss používá hračku meče jako zbraň.

Pátek večer, tisková konference. Siraj s Wanlissem sedí na pódiu a začínají po sobě štěkat. Z Wanlissovy strany padnou další nemístné urážky, načež se rozbíhá na pódium Sirajův trenér Reza Madadi. Ochranka ho zastavuje a vykazuje ze sálu. Jenže oni si počkají na konec tiskovky a Wanlisse napadnou. Vše zachytí kameramani.

Co se tam stalo?

Vyšel jsem ze sálu, abych se převléknul, a najednou na mě vyskočili dva Sirajovi trenéři. Konkrétně Reza mě udeřil hlavou do tváře. Snažil jsem se bránit, ale ochranka mě tahala pryč. V tu chvíli jsem od druhého trenéra dostal několik ran zezadu do hlavy. Někdo po mně dokonce hodil skleničkou.

Podívejte se na napadení po tiskové konferenci:

Akonne Wanliss 🇬🇧 recounts being jumped leading up to his Tipsport Gamechanger bout.



He now faces Siraj in Birmingham on April 20 to settle the score.



Jak moc vás to naštvalo?

Zuřil jsem, ale teď se tomu už spíš směju. Jsou to zbabělci. Mohli nás nechat vyřešit si to v kleci jako praví válečníci, místo toho chtěli férovku dvou na jednoho.

Odnesl jste si nějaké zranění, když jste nemohl nastoupit do zápasu?

Mám bouli na hlavě a taky mi docela vážně prasklo v koleni. Ale už to je dobré, rozhodně mě to nezastaví, abych Siraje v dubnu zastavil.

Proč jste Siraje od prvního okamžiku urážel?

Podívejte, já jsem do Česka nepřiletěl hrát hry nebo si dělat kamarády, když mě čeká zápas. Myslím to vážně, proto jsem měl tyhle průpovídky, u nás tomu říkáme „fight talk“, jenže Rezu to akorát pobláznilo.

Siraj si s vámi chtěl podat ruku, prokázat vám respekt. Proč jste to odmítl?

Nebudu si s nikým podávat ruce, když jsem v zápasovém módu. Může to lidi urážet, ale je to prostě způsob, jak k zápasům rád přistupuju.

Neuznáte část zodpovědnosti za to, co se nakonec stalo? Siraje jste provokoval.

Jakou část zodpovědnosti? Že někomu řeknu, že ho vypnu, nebo si s ním nepodám ruce? Jestli to znamená, že mě za tohle může někdo napadnout, asi mi něco uniká. Jeho tým akorát ukázal velké nedostatky v sebevědomí. Museli se uchýlit k násilí, protože se cítili potupeni.

Nakonec to pro vás dopadlo dobře, zápas se v rámci turnaje GameChanger přesunul na konec dubna do britského Birminghamu. K vám domů.

Stoprocentně. Bude to skvělé a hlavně pohodlné. Siraj pocítí přítomnost a tlak mých fanoušků! Navíc to byl vždycky můj sen, abych mohl bojovat doma. A je to tady.

Podívejte se na první setkání na letišti: