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Kvíz: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

28. srpna 2026

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor, vybírali jsme i z televizních klasik. Jaký o nich máte přehled? Vyzkoušejte si náš kvíz.

Otázka 1/40

Začneme populárním seriálem Okresní přebor, konkrétně výrokem trenéra Bohumíra Zenkla: „Když nastoupí ........, dostanete na fráček.“ Jaké slovo jsme vynechali?

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