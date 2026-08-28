28. srpna 2026
Kvíz: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?
Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor, vybírali jsme i z televizních klasik. Jaký o nich máte přehled? Vyzkoušejte si náš kvíz.
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