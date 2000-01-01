náhledy
Příjemné jarní slunko, hlasitá divácká kulisa a skvělá sportovní podívaná. Premiérový závod Světového poháru alpských snowboardistek na českém území se vydařil, hlavně díky Zuzaně Maděrové, která v paralelním slalomu obsadila druhé místo. Podívejte se, jak sobotní atmosféru ve Špindlerově Mlýně zachytil fotoreportér vydavatelství MAFRA Martin Veselý.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Závodní den začal pro Maděrovou velmi brzy, vstávala už v 5:30, aby se na start kvalifikace v 9:00 stihla rozkoukat a připravit. „Ale nevadí mi to, jsem ranní ptáče,“ prozradila.
Na svahu Maděrová (na snímku vpravo) od začátku potvrzovala roli jedné z favoritek závodu. V úvodním kole kvalifikace měla v modré dráze druhý nejrychlejší čas, v červené poté všechny soupeřky předčila.
Po kvalifikaci tedy mohla být spokojená, v celkovém součtu obou jízd obsadila druhé místo za vedoucí ženou Světového poháru Cubaki Mikiovou, s níž poté prohrála i ve finále.
Čerstvou olympijskou vítězku z paralelního obřího slalomu hnalo ve Špindlerově Mlýně bouřlivé publikum, takto divákům Maděrová mávala po kvalifikaci.
Fanoušci dorazili vybavení, kromě českých vlajek měli transparenty s povzbuzujícími vzkazy pro svou oblíbenkyni.
Podle informací lyžařského svazu dorazilo do Špindlu skoro 2500 diváků a další přibližně tisícovka lidí z řad lyžující veřejnosti sledovala závod ze sjezdovky a přilehlého okolí.
A bylo jasné, komu většina fanoušků přála... „Bylo jich tady strašně moc a slyšela jsem až na startu, jak křičeli. Mám hlavu plnou zážitků a vzpomínek na dnešní den,“ líčila nadšeně Maděrová.
A radost dělala publiku i ve vyřazovacích jízdách. V osmifinále vyřadila Kaylie Buckovou, ve čtvrtfinále další Kanaďanku Aurelii Moisanovou.
Každý zdárný postup oslavovala a dostávala příznivce do ještě větší euforie.
Když v semifinále předčila Elisu Caffontovou z Itálie, měla jistotu, že na domácím Světovém poháru skončí na stupních vítězek.
A ačkoli na vytoužený triumf nedosáhla, ve finále proti Mikiové po chybě v závěru vypadla, úsměv jí z tváře nezmizel. „Problesklo mi hlavou, že doufám, že jsem nezklamala ty, co se přišli podívat, ale s čistým svědomím můžu říct, že jsem udělala maximum pro to, abych jela, jak nejlíp dokážu. A i jsem tak podle mě jela. Sice jsem udělala chybu, ale to se stává. Projížděla jsem cílem a užívala jsem si, že sem přišlo tolik lidí.“
Druhým místem si vyrovnala své kariérní maximum ve Světovém poháru, finále s japonskou rivalkou prohrála i před týdnem v paralelním obřím slalomu v polské Krynici.
Takto společně pózovaly nejlepší tři závodnice Špindlerova Mlýnu, Maděrovou (vlevo) a Mikiovou (uprostřed) doplnila na pódiu Nizozemka Michelle Dekkerová.
Všechny měly ze svých výkonů velkou radost. Získaly díky nim také motivaci do posledních tří individuálních závodů sezony, které snowboardistkám ještě zbývá objet.
Mezi muži se v areálu Svatý Petr radoval Ital Maurizio Bormolini (uprostřed), druhý byl Japonec Rjusuke Šinohara (vlevo) a třetí skončil další Ital Mirko Felicetti.
