|
Zuzko, jsi nejlepší. Jak Maděrová ozdobila snowboardový festival ve Špindlu
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?
V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...
Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump
Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a získalo humanitární vízum v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Australský ministr...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...
Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa
Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....
Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj
Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...
Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín
Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a...
Muchová prosvištěla v Indian Wells do osmifinále, Chorvatce povolila jen tři gamy
I potřetí si Karolína Muchová zahraje na tenisovém turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále. Světová třináctka nedala šanci Antonii Ružičové, Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3...
Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne
Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede...
Tým je ve Wu-chanu kompletní, Ptáčková vybrala dvanáctku pro kvalifikaci o MS
České basketbalistky už jsou v dějišti kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu kompletní. Jako poslední se k týmu připojila křídelnice Julie Pospíšilová z francouzského Montpellieru. Z...
Z ledové vody za mixážní pult. Zraněný fotbalista ukázal, jak vypadá jeho léčba
Místo zápasů v Premier League střídá ledové koupele, posilování a klidový režim. Anglický fotbalista Jack Grealish prožívá sezonu zcela jinak, než by si přál. Ze hry ho v půlce ledna vyřadila únavová...
Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek
Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho...
Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu
Fotbalista Rodri z Manchesteru City inkasoval pokutu ve výši 80 000 liber (2,26 milionu korun) za kritiku rozhodčích po utkání Premier League na hřišti Tottenhamu (2:2). Anglická Fotbalová asociace o...
První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat
Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...