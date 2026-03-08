Zuzko, jsi nejlepší. Jak Maděrová ozdobila snowboardový festival ve Špindlu

Autor:
  8:39
Příjemné jarní slunko, hlasitá divácká kulisa a skvělá sportovní podívaná. Premiérový závod Světového poháru alpských snowboardistek na českém území se vydařil, hlavně díky Zuzaně Maděrové, která v paralelním slalomu obsadila druhé místo. Podívejte se, jak sobotní atmosféru ve Špindlerově Mlýně zachytil fotoreportér vydavatelství MAFRA Martin Veselý.
Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového... Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. Zuzana Maděrová (vpravo) na trati paralelního slalomu v závodu SP ve... Zuzana Maděrová po kvalifikaci paralelního slalomu SP ve Špindlerově Mlýně. Zuzana Maděrová zdraví fanoušky po kvalifikaci paralelního slalomu na SP ve... Fanoušci podporují snowboardistku Zuzanu Maděrovou při závodě Světového poháru... Fanoušci podporují snowboardistku Zuzanu Maděrovou při závodě Světového poháru... Fanoušci podporují Zuzanu Maděrovou při Světovém poháru alpských snowboardistek... Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. Zuzana Maděrová se raduje na Světovém poháru alpských snowboardistek ve... Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Lazio vs. SassuoloFotbal - 28. kolo - 9. 3. 2026:Lazio vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.20
  • 2.10
  • 3.80
Columbus vs. Los AngelesHokej - - 9. 3. 2026:Columbus vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.60
  • 3.80
  • 1.95
Espaňol vs. OviedoFotbal - 27. kolo - 9. 3. 2026:Espaňol vs. Oviedo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 2.50
  • 6.00
Andrejevová vs. SiniakováTenis - - 9. 3. 2026:Andrejevová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 1.36
  • -
  • 3.07
Washington vs. CalgaryHokej - - 10. 3. 2026:Washington vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
10. 3. 00:00
  • 1.90
  • 4.23
  • 3.54
Philadelphia vs. NY RangersHokej - - 10. 3. 2026:Philadelphia vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
10. 3. 00:00
  • 2.20
  • 4.05
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a získalo humanitární vízum v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Australský ministr...

9. března 2026  18:41,  aktualizováno  21:43

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Aktualizujeme
Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  21:36

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Třinecký útočník Oscar Flynn se před vlastní brankou přetlačuje s olomouckým...

Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...

9. března 2026  21:28

Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a...

9. března 2026  21:07

Muchová prosvištěla v Indian Wells do osmifinále, Chorvatce povolila jen tři gamy

Karolína Muchová se hecuje ve finále turnaje v Dauhá.

I potřetí si Karolína Muchová zahraje na tenisovém turnaji v Indian Wells minimálně osmifinále. Světová třináctka nedala šanci Antonii Ružičové, Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3...

9. března 2026  20:47

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede...

9. března 2026  18:48

Tým je ve Wu-chanu kompletní, Ptáčková vybrala dvanáctku pro kvalifikaci o MS

Petra Malíková zdraví Julii Pospíšilovou, která se k reprezentantkám ve...

České basketbalistky už jsou v dějišti kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu kompletní. Jako poslední se k týmu připojila křídelnice Julie Pospíšilová z francouzského Montpellieru. Z...

9. března 2026  18:45

Z ledové vody za mixážní pult. Zraněný fotbalista ukázal, jak vypadá jeho léčba

Fotbalista Jack Grealish

Místo zápasů v Premier League střídá ledové koupele, posilování a klidový režim. Anglický fotbalista Jack Grealish prožívá sezonu zcela jinak, než by si přál. Ze hry ho v půlce ledna vyřadila únavová...

9. března 2026  18:30

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho...

9. března 2026  18:15

Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Fotbalista Rodri z Manchesteru City inkasoval pokutu ve výši 80 000 liber (2,26 milionu korun) za kritiku rozhodčích po utkání Premier League na hřišti Tottenhamu (2:2). Anglická Fotbalová asociace o...

9. března 2026  17:35

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...

9. března 2026  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.