Snowboardistka Maděrová skončila v obřím slalomu na SP v Rogle třináctá

SP ve snowboardingu v Rogle (Slovinsko) Paralelní obří slalom Muži: 1. Karl (Rak.), 2. March, 3. Felicetti (oba It.), ...v kvalifikaci 33. Počinek (ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 8 ze 13 závodů): 1. Karl 483, 2. Coratti 389, 3. Bormolini (oba It.) 368, ...39. Minařík (ČR) 11. Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Dekkerová (Niz.), 3. Schöffmannová (Rak.), ...13. Maděrová vyřazena v osmifinále, v kvalifikaci 24. Šonková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 8 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová (Něm.) 604, 2. Mikiová 436, 3. Dalmassová (It.) 433, ...7. Maděrová 248, 10. Ledecká (ČR) 200.