Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Čtvrtá žena dopolední kvalifikace prohrála v úvodní vyřazovací jízdě s Polinou Karimovovou z Ruska o 29 setin.
Dvaadvacetiletá česká reprezentantka sice první osmifinálovou rozjížďku v modré dráze dobře začala a na prvním mezičasu vedla, náskok před soupeřkou ale neuhájila.
Další Češi v kvalifikaci ve Winterbergu neuspěli. Adéla Keclíková obsadila 28. místo, Hana Otipková byla na 37. příčce. Adam Počinek skončil na 49. místě a Kryštof Minárik jízdu nedokončil.
Nedělní derniéru sezony SP obstará v Německu soutěž družstev.