Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté místo.
Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čtvrtá žena dopolední kvalifikace prohrála v úvodní vyřazovací jízdě s Polinou Karimovovou z Ruska o 29 setin.

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka sice první osmifinálovou rozjížďku v modré dráze dobře začala a na prvním mezičasu vedla, náskok před soupeřkou ale neuhájila.

Další Češi v kvalifikaci ve Winterbergu neuspěli. Adéla Keclíková obsadila 28. místo, Hana Otipková byla na 37. příčce. Adam Počinek skončil na 49. místě a Kryštof Minárik jízdu nedokončil.

Nedělní derniéru sezony SP obstará v Německu soutěž družstev.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, do akce jde Fulham. Chelsea vyzve Everton

Sledujeme online
Danny Welbeck slaví trefu do sítě Liverpoolu.

Liverpool na úvod sobotního programu anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2. V 16 hodin nastupují k utkání 31. kola Fulham a Burnley, od 18.30 Chelsea vyzve Everton a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  15:45

Biatlon ONLINE: V Oslu se jede poslední stíhačka sezony, Krčmář vyrazí desátý

Sledujeme online
Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

V pátečním sprintu byl opět suverénní Nor Sturla Laegreid, který tak do stíhacího závodu vyrazí z první pozice. Z českých biatlonistů se nejlépe dařilo na desátém místě Michalu Krčmářovi a...

21. března 2026  15:37

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

21. března 2026  15:23

Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté...

21. března 2026  15:15

Famózní stíhačku ovládla Hanna Öbergová. Všechny Češky v první dvacítce

Lucie Charvátová projíždí cílem stíhacího závodu v Oslu na osmém místě.

Parádní podívanou si připravily biatlonistky v závěrečném stíhacím závodě sezony Světového poháru. Julia Simonová a Hanna Öbergová předvedly tři identické střelecké položky, nakonec jejich bitvu...

21. března 2026  12:29,  aktualizováno  15:09

Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Zklamaný Jan Štefela po finále výšky v Toruni.

Od našeho zpravodaje v Polsku Od prvního pokusu to nebylo ono. Nejlepší výškař na halovém šampionátu dle sezonních výkonů laťku od úvodního pokusu zdolával až napodruhé. 230 centimetrů už Jan Štefela nezdolal a s Toruní se...

21. března 2026  15:05

Štefela medaili na halovém MS nezískal. Vícebojař Stráský je průběžně čtvrtý

Jan Štefela ve finále skoku do výšky na HMS v Toruni.

V dopoledním programu druhého dne halového mistrovství světa v Toruni se představil výškař Jan Štefela, největší hvězda české výpravy. Další cenný kov ale do své sbírky nepřidal, výkonem 226...

21. března 2026  9:52,  aktualizováno  14:19

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

15. března 2026  11:48,  aktualizováno  21. 3. 13:52

Vedla, ale Ledecká nakonec končí devátá. Malý glóbus ve sjezdu slaví Pirovanová

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu.

Na závěr sezony třetí nejlepší sjezdařský výsledek. Ester Ledecká ve finále Světového poháru v norském Kvitfjellu předvedla povedený výkon, a na chvíli se dokonce usadila do horkého křesla. Nakonec...

21. března 2026  11:38,  aktualizováno  13:25

Paradox překážkářů. Dál jde ten pomalejší. Budu jako dostihový kůň, říká Kolomazník

Lorenzo Simonelli, Jonáš Kolomazník a Peter Dávid ve finiši závodu na 60 metrů...

Od našeho zpravodaje v Polsku Při své loňské premiéře na halovém šampionátu v Nankingu ho rozhodčí diskvalifikovali poté, co se dostal do kontaktu se soupeřem ve vedlejší dráze. V Toruni už měl jeho rozběh o poznání veselejší...

21. března 2026  12:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Paris ovládl poslední sjezd sezony. Už jistý vítěz Odermatt byl v Kvitfjellu sedmý

Dominik Paris vyhrál finálový sjezd Světového poháru.

Italský lyžař Dominik Paris vyhrál poslední sjezd sezony Světového poháru. Ve finále v Kvitfjellu porazil olympijského šampiona Franja von Allmena ze Švýcarska o 19 setin a připsal si dvacátý...

21. března 2026  12:20

Od Emirátů po Madagaskar. Podivuhodný život ledové světoběžnice Kulované

Premium
Krasobruslařka Lenka Kulovaná během svého vystoupení na Holiday On Ice v...

O svém životě říká: „Bylo fajn učit se pořád nové věci.“ Lenka Kulovaná patřila mezi přední světové krasobruslařky. Pak se dala na „cirkusový“ život v revue a v karavanu putovala napříč Evropou....

21. března 2026

