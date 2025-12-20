Rozhodly milimetry a cílová fotografie. Maděrová skončila v Davosu těsně druhá

Dvaadvacetiletá Maděrová se dočkala čtvrté medaile z pohárového seriálu, stříbrnou příčku obsadila podruhé. V olympijské sezoně patřila mezi čtyři nejlepší i v pátém paralelním závodu, slalom snowboardistky absolvovaly poprvé.
Na únorových hrách v Livignu pojedou pouze obří slalom, na třetí zlato za sebou v něm bude útočit Ester Ledecká, jež nyní upřednostňuje lyže.
Potřetí v sezoně těsně pod stupni vítězek. Maděrová na SP v Carezze potvrdila formu
Maděrová poslední závod před vánoční pauzou začala triumfem v kvalifikaci. Ve vyřazovací části našla přemožitelku až po třech vyhraných jízdách, Caffontová cílovou čáru protnula dříve pouze o milimetry.
Druhou příčkou česká snowboardistka vylepšila týden starý bronz z Cortiny d’Ampezzo. V průběžném pořadí Světového poháru zůstala čtvrtá.
„Jelo se mi skvěle, udělala jsem maximum. Mám obrovskou radost, nebyla tam žádná chyba. Elise můžu jen pogratulovat, byla rychlejší,“ řekla Maděrová. „Teď budu mít pár dní pauzu, strávím ji s rodinou. Potom se vrhnu do tréninku obřáku, protože Scuol a olympiáda volá.“
Stupně vítězek doplnila obhájkyně velkého i malého křišťálového glóbu Japonka Cubaki Mikiová. Na začátku března se nejlepší snowboardistky představí na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně.
SP ve snowboardingu v Davosu
paralelní slalom
Muži: 1. Auner (Rak.), 2. Messner, 3. March (oba It.), ...Počinek (ČR) nedokončil kvalifikaci.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 18 závodů): 1. March 345, 3. Bormolini (It.) 281, 3. Karl (Rak.) 229, ...50. Minárik (ČR) 1.
Ženy: 1. Caffontová (It.), 2. Maděrová (ČR), 3. Mikiová (Jap.), ...v kvalifikaci 37. Šonková, Keclíková (obě ČR) diskvalifikována.
Průběžné pořadí SP (po 5 z 18 závodů): 1. Payerová (Rak.) 332, 2. Mikiová 305, 3. Caffontová 297, 4. Maděrová 290, ...34. Keclíková 7.