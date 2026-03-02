Všichni na mě koukají jinak. Maděrová se chystá na závod ve Špindlu, má zlaté boty

Stanislav Kučera
  19:00
Olympijské zlato už má tři týdny doma a jak sama říká, díky tomu má hlavní cíl sezony splněný. Ale po zasněžených svazích se Zuzana Maděrová prohání dál. O víkendu se poprvé od triumfu na hrách představila ve Světovém poháru a už v sobotu ji v elitním seriálu čeká domácí zastávka ve Špindlerově Mlýně. „Přijede celá světová špička, všichni se moc těší. Věřím, že to bude krásný den,“ předesílá česká snowboardová hvězda.
Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí. | foto: Reuters

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová (vpravo) a...
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....
Zuzana Maděrová slaví olympijské zlato.
35 fotografií

Dvaadvacetiletá šampionka z nedávné olympiády ukazuje, že ji pořád žene velká chuť do závodění. V sobotu byla druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v polské Krynici, o den později sice neprošla do vyřazovacích bojů, ale z výkonu měla dobrý pocit.

„V první kvalifikační jízdě jsem udělala chybu, ale ve druhé jsem zajela nejrychlejší jízdu dne. Formu mám,“ prohlásila na pondělní tiskové konferenci.

Jaký pro vás byl návrat do soutěží?
Trochu zvláštní, protože všichni na mě koukali jinak než normálně, asi něco očekávali. Ale jelo se mi moc dobře. Trochu jsem se bála, že po olympiádě, kdy jsem byla nemocná a měla spoustu mediálních povinností, moje forma nebude tak dobrá, ale to se nepotvrdilo.

Ve snowboardingu byla vetřelec. Maděrová s mámou o píli i „doživotním“ trenérovi

Cítila jste na sobě tlak zlaté medaile?
Ani ne, protože jsem si řekla, že největší cíl sezony už jsem splnila a teď mám před sebou šest krásných závodů, které pojedu naplno a chci si je užít. A zatím mi to jde.

Jak se vám po zisku zlaté medaile proměnil sportovní i osobní život?
Hodně, ale je to příjemné. Tím, že jsem extrovert, tak si všechny povinnosti užívám. Pomáhá mi sestra, která vystudovala žurnalistiku a teď mi dělá manažerku. Píše mi do kalendáře, kdy a co mám dělat, takže mám čas na trénink i regeneraci, aby výsledky byly i dál.

Poznávají vás lidé na ulici?
Ano a to je taky velká změna. První týden jsem si v Liberci ani nemohla dojít na jídlo do restaurace, všichni chtěli fotku nebo podpis. Ale těší mě to. Věřím, že můžu inspirovat spoustu lidí v tom, co dělají.

Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maděrová na tiskové konferenci před Světovým pohárem ve Špindlerově Mlýně.

V sobotu vás čeká Světový pohár ve Špindlerově Mlýně, máte speciální motivaci tam uspět?
Určitě. Doufám, že bude skvělá atmosféra, je to pro mě hodně důležitý závod.

Pojede se slalom, který není olympijskou disciplínou. Bude to pro vás výrazně jiné než paralelní obří slalom?
Je to rozdíl, ale ve slalomu jsem dřív měla lepší výsledky, mám ho ráda. Když mi bylo patnáct šestnáct let, tak se mi víc dařilo v něm, až potom jsem začala mít dobré obě disciplíny.

Ptaly se vás soupeřky na Špindl? Jednou ze zastávek Světového poháru bude vůbec poprvé.
Ano, zajímají se celou sezonu. Řeší, jaké je tam zázemí, jaké jsou hotely, kolik přijde lidí... Všechny jsem ujišťovala, že závod bude perfektní, že čeští fanoušci jsou skvělí. Tak věřím tomu, že mě podrží.

Do Špindlerova Mlýna dorazí šampionka Maděrová i ostatní olympijští medailisté

Kde ve světě bývá nejlepší atmosféra?
Hodně lidí chodí v Davosu a dobré je to taky v Cortině. Věřím, že Špindl se jim vyrovná.

Na nohou máte zlaté boty, ty jste si pořídila jako památku na olympiádu? Ano. Kdybych nevyhrála, tak si je nekoupím, kdyžtak bych si počkala, až vyhraju svěťák. Jsem v tomhle trochu pověrčivá, když jsem je v obchodě viděla na podzim, tak jsem si řekla, že si je koupit nemůžu, protože co kdyby to bylo předčasné a už bych potom nic nevyhrála. Teď už se toho nebojím, ale předtím jsem tu výhru ještě neměla. Když jsme jeli z olympiády, tak jsme pospíchali za fanoušky, ale koupil mi je Matyáš Kroupa, takže to má šťastný konec a boty se ke mně dostaly.

