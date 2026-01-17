Snowboardistka Maděrová skončila v obřím slalomu na SP v Bansku už v kvalifikaci

Autor: ,
  11:21
Česká snowboardistka Zuzana Maděrová nepostoupila v obřím slalomu Světového poháru v Bansku z kvalifikace. Dosud pátá žena průběžného pořadí seriálu v paralelních závodech zajela v první jízdě v modré dráze druhý čas, ale druhé kolo v červené dráze pro ni skončilo diskvalifikací.

Zuzana Maděrová (vlevo) na trati paralelního slalomu v Davosu | foto: AP

Dvaadvacetiletá Maděrová tak prožívá v novém roce méně úspěšné období poté, co ve všech pěti prosincových závodech od začátku sezony postoupila minimálně do semifinále a nasbírala dvě pódiová umístění. Před týdnem stejně jako nyní nepostoupila z kvalifikace ve Scuolu a v úterý byla v Bad Gastainu po vyřazení ve čtvrtfinále sedmá.

Do závodu nepostoupili ani Adéla Keclíková, jež nedokončila první kvalifikační jízdu, a Adam Počinek, který obsadil 43. pozici. Druhou šanci budou mít čeští snowboardisté v neděli, kdy se v Bansku pojede obří slalom znovu.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Sjezd ONLINE: Ledecké se nedařilo a propadá se pořadím, zatím je čtrnáctá

Sledujeme online
Ester Ledecká bojuje ve sjezdu v Zauchensee.

Světový pohár žen v alpském lyžování se přesunul do italského Tarvisia. V sobotu dopoledne je na programu sjezd, v němž nechybí Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 10:45 v podrobné online...

17. ledna 2026  11:22

Snowboardistka Maděrová skončila v obřím slalomu na SP v Bansku už v kvalifikaci

Zuzana Maděrová (vlevo) na trati paralelního slalomu v Davosu

Česká snowboardistka Zuzana Maděrová nepostoupila v obřím slalomu Světového poháru v Bansku z kvalifikace. Dosud pátá žena průběžného pořadí seriálu v paralelních závodech zajela v první jízdě v...

17. ledna 2026  11:21

Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Eva Adamczyková ovládla šampionát v Bakuriani.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po chybě soupeřky skončila na Světovém poháru v čínském středisku Tung-pej-ja ve čtvrtfinále. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014, jež se vrací po mateřské...

17. ledna 2026  8:04,  aktualizováno  11:06

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open má za sebou kvalifikační fázi, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe v neděli 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu...

17. ledna 2026  11:03

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Pardubice přivedly Sljubyka

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  10:59

Harden dotáhl v NBA Clippers k výhře po prodloužení, Houston porazil Minnesotu

James Harden (vpravo) z LA Clippers si hlídá balon, o který se ho snaží obrat...

Basketbalisté Los Angeles Clippers si v NBA připsali pátou výhru v řadě, Toronto zdolali na jeho palubovce 121:117 po prodloužení. S 31 body a 10 asistencemi jim pomohl James Harden. V atraktivním...

17. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  10:54

Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo

Český skokan na lyžích Roman Koudelka během Světového poháru v Sapporu.

Skokan na lyžích Roman Koudelka 17. místem v Sapporu zaznamenal svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru za téměř dva roky. Pro osmou výhru v sezoně si do Japonska přijel lídr seriálu Domen Prevc ze...

17. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:33

Máte nejtěžší stádium nemoci. Zlatá Evropanka se před šesti lety rvala o život

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová během mistrovství Evropy v Sheffieldu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že nevstoupíš dvakrát do téže řeky? Niina Petrokinová to dokázala. Znovu je mistryní Evropy. Znovu coby pouštní žena s podmanivým vystoupením na hudbu z filmu Duna. Znovu v pozici, kdy rozhodně...

17. ledna 2026  10:29

Tenis Australian Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen

Italský tenista Jannik Sinner při tréninku před začátkem Australian Open

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 18. ledna do 1. února 2026 o tituly na grandslamovém Australian Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také jedenáct Češek a...

17. ledna 2026

Dejte nám víc! Proč tenistům nestačí, že jim grandslam rozdá miliardu a půl

Italský tenista Jannik Sinner při tréninku před začátkem Australian Open

Na úvod s dovolením trochu roztočme bankovky. Před deseti lety mělo tenisové Australian Open dotaci v přepočtu 612 milionů korun, z toho 47 milionů připadlo vítězům. Letošnímu ročníku, který začíná...

17. ledna 2026  9:46

Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Parádní začátek sezony pro tenisty Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče! Oba se těsně před startem Australian Open radují z trofejí na okruhu ATP: Menšík ovládl podnik v Aucklandu, Macháč dobyl Adelaide....

17. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:50

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.