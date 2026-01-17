Snowboardistka Maděrová skončila v obřím slalomu na SP v Bansku už v kvalifikaci

Dvaadvacetiletá Maděrová tak prožívá v novém roce méně úspěšné období poté, co ve všech pěti prosincových závodech od začátku sezony postoupila minimálně do semifinále a nasbírala dvě pódiová umístění. Před týdnem stejně jako nyní nepostoupila z kvalifikace ve Scuolu a v úterý byla v Bad Gastainu po vyřazení ve čtvrtfinále sedmá.
Do závodu nepostoupili ani Adéla Keclíková, jež nedokončila první kvalifikační jízdu, a Adam Počinek, který obsadil 43. pozici. Druhou šanci budou mít čeští snowboardisté v neděli, kdy se v Bansku pojede obří slalom znovu.