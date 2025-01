Klid hledá u rockových hitů, na sněhu září. Kam až to Ljutičová dotáhne?

Lyžařský kolotoč se přesouvá do Kranjské Gory. V sobotu se jede obří slalom a v neděli slalom speciál. Právě v něm Ljutičová před Silvestrem suverénně vybojovala premiérové vítězství.

„Už odmalička jsem o něčem takovém snila. Úžasné,“ smála se. „Ve druhém kole jsem byla asi nejvíc nervózní, co jsem kdy byla. A když jsem dole viděla náskok 1,75 sekundy, pomyslela jsem si: Co? To nedává smysl!“

Ale dává. A čeká se toho od ní mnohem víc.

„Prosadit se v tak mladém je strašně náročné. Všechno je pro vás jiné. Tratě, tlak, fanoušci,“ vyjmenovávala někdejší chorvatská hvězda Janica Kosteličová. „Ona se ale se vším dokázala vyrovnat.“

Chorvatka Zrinka Ljutičová během slalomu v Semmeringu.

Samozřejmě, že v současnosti chybí největší slalomářské hvězdy Američanka Mikaela Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová. Ale až se vrátí?

„Proč by Ljutičová už nemohla prohnat i je?“ pokračovala Kosteličová.

Poprvé se blýskla ve Špindlu

Ljutičové je sice teprve dvacet, ve Světovém poháru ale absolvuje už čtvrtou sezonu. V prvním ročníku 2021/2022 se na bodované pozice neprokousala. I v následujícím zprvu bojovala s vysokými startovními čísly a rozbitými tratěmi, v jeho závěru se už však blýskla v Courchevelu, kde byla pátá ve slalomu.

A tím to začalo, v dalším roce už končila v nejlepší desítce pravidelně a ve Špindlerově Mlýně poprvé vystoupala na pódium.

Když tehdy kráčela pro ocenění za třetí příčku po boku Shiffrinové a Němky Leny Dürrové, nemohla uvěřit. „Skvělý závod, moc jsem si ho užila,“ vyprávěla.

Tehdy jí bylo čerstvě devatenáct let a vykládala, že si na soupeření s největšími jmény lyžování teprve zvyká.

I pro fanoušky byla svým způsobem unikát. Chorvatská vlajka na zasněžených svazích? Pochopitelně s ní zářili Janica a Ivica Kosteličovi, dnes mezi špičkou kromě Ljutičové jezdí i Filip Zubčič a dřív se dařilo i Natkovi Zrnčiči-Dimovi, jinak ale země spíš holduje jiným sportům.

„Máme jen dvě hory, na nichž se dá lyžovat,“ popisovala Ljutičová v rozhovoru pro Olympic Channel. „Navíc nejsou tak vysoké a sněhu je na nich málo, takže musíte hodně cestovat, což stojí spoustu peněz.“

Ona si už ale jako tříletá, kdy poprvé nasadila lyže, usmyslela, že si za svou vášní půjde, co to jde. „Říkali o mně, že jsem byla hodně talentovaná už odmalička. Ale zase jsem neměla tak dobré podmínky. Znamenalo to, že jsem musela pracovat o to tvrději než většina rakouských nebo italských dívek, které mají všechno – zdroje, sníh, peníze,“ dodávala.

Zrinka Ljutičová na trati slalomu v Semmeringu

Obrovskou oporou jí byla rodina. Otec Amir, trenér lyžařského klubu, ji na svahy přivedl a zprvu ji i vedl. Než se dostala do reprezentace a začala jezdit závody spadající pod hlavičku Mezinárodní lyžařské federace, všechno jí platili ze svého.

Pomohli jí i její tři sourozenci sestra Dora a bratři Tvrtko a Hrvoje, již také závodí. „Zapojili se do toho všichni, což bylo pro mě klíčové. Třeba jednu celou zimu jsme strávili v rakouské vesničce Innerkrems. Díky jejich přítomnosti jsem se ale i tam cítila jako doma. Ať jsem byla kdekoliv, měla jsem u sebe blízké, se kterými jsem sdílela dobré i zlé,“ chválila si.

Klid hledá u kytarových strun

I tohle jí pomohlo, aby v tak mladém věku mohla jezdit s dospělými. Zkušenosti z náročných závodů jí pak pomohly na juniorském mistrovství světa v kanadském středisku Panorama, kde v roce 2022 získala zlato ve slalomu a bronz v obřím slalomu.

I přes úspěchy jí Kosteličová prý pořád opakovala: „Lyžováním se hlavně pořád bav. Neměla bys dospět příliš rychle.“

Což se zatím nestalo. I dnes, když už Ljutičová patří mezi elitu a jen sedmnáct bodů jí chybí k vedoucí ženě Světového poháru Švýcarce Camille Rastové, má v sobě pořád kus té dívčiny s přezdívkou Zizi, co si užívala každou minutu tréninku.

Před startem si do uší pustí zamilované písně od od Foo Fighters, Led Zeppelin nebo Rage Against the Machine. V její výbavě pro závody nesmí chybět kytara a když náhodou nelyžuje, v létě ji baví windsurfing nebo kolo.

Nejvíc ji teď ale těší její úspěchy.