Jen pro Středoevropany. Letošní ročník Zlaté lyže bude skromnější

Zlatou trofej získají vítěz a vítězka seniorské kategorie nedělního závodu mistrovství České republiky s hromadným startem klasicky (ženy 10 km, muži 15 km).

„Okolnosti jsou takové, jaké jsou,“ komentuje generální sekretář novoměstských závodů Jan Skřička, že u letošní Zlaté lyže došlo ke změně na poslední chvíli. Původně se totiž měla jet na začátku ledna v rámci Evropského poháru OPA Cup. Ten však byl nakonec rozhodnutím Svazu lyžařů ČR zrušen.

„Zrušení OPA Cupu v Novém Městě na Moravě jsem osobně nesl velice špatně, protože to bylo těžké rozhodnutí ze sportovního hlediska, které jsme opravdu nechtěli udělat,“ uvedl ředitel úseku běžeckých disciplín Štěpán Kaliba.

„Nicméně situace v době, kdy došlo k rozhodnutí, nedávala prostor pro jiné východisko,“ připomněl nejen problematickou epidemiologickou situaci a také finanční potíže související s hospodařením České republiky v tzv. rozpočtovém provizoriu.

„V takovém režimu není možné vypisování dotačních výzev, ze kterých jsou sportovní akce tohoto charakteru financovány,“ doplnil Kaliba na adresu neschváleného státního rozpočtu.

„Zlatá lyže se tak přesunula, aby se vůbec konala. Nechtěli jsme dvouletou pauzu mezi ročníky,“ připomněl Skřička, že před rokem měla být Zlatá lyže součástí závodu Světového poháru, který byl nakonec odvolán.

Důvodem byl nešťastný termín předcházející mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu a složitá situace s covidem. „Tehdejším rozhodnutím německé vlády by kdokoli, kdo by závodil v Novém Městě na Moravě a poté překročil česko-německé hranice, musel na 14 dní do karantény. Takže by se ani nedostal na start mistrovství světa,“ říká Skřička.

Přihlásilo se pět cizinců

Zařazení Zlaté lyže do mistrovství České republiky v běhu na lyžích, po kterém budou následovat olympijské hry v Pekingu, zásadně ovlivní startovní pole a konkurenci jednotlivých závodníků.

„Reprezentace už bude cestovat do Pekingu, takže tady bude závodit výběr, který se na olympiádu nedostal,“ vysvětluje Skřička. „Reprezentace v běhu na lyžích navíc není tak široká, aby mistrovství republiky v tomto složení vydalo na nějaké extra parády. Furt to ale má status mezinárodního závodu FIS,“ zmiňuje.

Zahraniční účastníci by přesto neměli chybět ani tentokrát. „Máme přihlášené dva Maďary, jednoho Poláka a dva Slováky. Takže to mezinárodní bude, i když pouze středoevropské,“ usmívá se Skřička.

Třídenní soutěžní program republikového šampionátu nabídne páteční sprinty, sobotní intervalový závod (muži 10 km, ženy 5 km) a už zmiňované nedělní závody klasicky s hromadným startem.