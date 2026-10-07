Zkušenosti od Weiratherové či kanadských sjezdařů. Ledecká představila nový tým

Sedmapadesátiletý Pichler roky působil u rakouských specialistek na rychlostní disciplíny a během angažmá v Lichtenštejnsku vedl Tinu Weiratherovou. Od roku 2024 pracoval v německém týmu, kde rozvíjel talent univerzálky Emmy Aicherové.
Pichler bude hlavním trenérem, do pozice trenérské dvojky nastupuje čtyřiatřicetiletý Grasser, jenž jedenáct let vedl kanadské sjezdaře a v posledních sezonách šéfoval servisu rakouských specialistek na rychlostní disciplíny. O kondici Ledecké se nově postará Šimon Tomeš.
„Spolupracujeme už od jara, ale hlavní práce přišla teď v Chile, kde jsme měli intenzivní kemp,“ popisuje Ledecká. „Strávili jsme tam hodně času. Dokonce jsme sdíleli jeden společný apartmán, takže to byl i takový teambulding. Jsem překvapená, jak jsme si sedli. Charly s Genotem se znali už dlouho, věděla jsem, že to bude skvělá chemie.“
Jedenatřicetiletá zimní obojživelnice oznámila konec spolupráce s Bankem a Gamperem v dubnu. Ital s ní spolupracoval od roku 2020, český kouč dokonce už od roku 2016.
Pod nimi slavila všechny své největší lyžařské úspěchy. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 vybojovala v super-G zlatou medaili, na loňském mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu získala ve sjezdu bronz. K tomu ve Světovém poháru dvanáctkrát vystoupala na pódium a čtyřikrát vyhrála.
„Jak je o mně známo, věci, které fungují, neměním,“ říká Ledecká. „Minulý rok mě ale po dvou letech bohužel opustil fyzioterapeut, po mnoha letech dva lyžařští trenéři a po čtyřech i lyžařský servisman. Brzy se ale rozkřiklo, že hledám nový tým, a okamžitě přicházely i nabídky.“
Složení prý konzultovala s manažerem Red Bullu Patrickem Rimmelem. „A nakonec se nám podařilo sestavit tým úžasných osobností,“ chválí si.
Ledecká také po čtyřech letech mění lyže a z Kästle, vlastněného českým miliardářem Tomášem Němcem, přechází ke gigantovi Head. O servis se bude starat Tobias Geiger.
Nový materiál už vyzkoušela na sněhu v Chile, nyní se před prvními lyžařskými starty na začátku prosince v americkém Beaver Creeku ještě vydá podle podmínek do Itálie na Stelvio, načež zhruba v polovině listopadu by měla odletěl do Ameriky.
„Máme před sebou ještě spoustu práce, aby se všechno vyladilo,“ uvědomuje si. „Ale věřím, že stejně jako v kouzelnickém světě Harryho Pottera, tak i lyže si vybírá závodnici. První pocit na lyžích byl úplně magický. Řekla jsem si fajn: Musím dát na svoji intuici a rozhodla se takto.“
Co se nemění, je, že v nadcházející sezoně dál plánuje kombinovat obě své zimní disciplíny. V kalendáři má zapsané jak únorové mistrovství světa v Crans-Montaně na lyžích, tak březnové v Montafonu na prkně.
Jaké další závody na prkně absolvuje, zatím neví. „Rozvrh ještě ladíme. Chtěla bych jet více snowboardových závodů, ale nevím, jestli si to u nového týmu prosadím,“ zasmála se.
Připravujeme podrobnosti...