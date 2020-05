Zermatt chystá pětikilometrový sjezd, nahradí ikonický Lauberhorn?

Podle informací švýcarského listu NZZ by měli sjezdaři startovat v nadmořské výšce 3900 metrů na švýcarské straně hranic. Do cíle v Itálii naklesají na trati o 1100 výškových metrů.

Šéf projektu Franz Julen ujistil, že Zermatt nechce jít do termínové kolize se švýcarským tradičním sjezdem ve Wengenu, jenž se tradičně koná v lednu. Další osud ikonického závodu na Lauberhornu, který je nejdelším sjezdem v programu SP, je ale momentálně nejistý kvůli konfliktu mezi švýcarským lyžařským svazem a organizátory.

Sjezd ve Wengenu, který měří 4,4 kilometru a jeho zdolání trvá zhruba dvě a půl minuty, má jisté místo v kalendáři zatím jen na příští sezonu SP. Kvůli sporu o rozdělení financí z vysílacích práv do dalších ročníků zatím není jako dějiště potvrzen.

V kalendáři SP jsou sjezdy na programu obvykle nejprve v USA a Kanadě, v Evropě se do prosince nejezdí. Na ledovci v Zermattu by ale bylo možné jeho konání v listopadu ještě před přesunem seriálu do zámoří. V budoucnu by podle Julena středisko rádo hostilo i závody žen.