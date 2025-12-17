Zeman o Stenmarkovi, modřinách od smrčků i vyhazovu: Zlobil jsem bafíky

V 25 letech byl z reprezentace vyhozen. Řekli mu, že je neperspektivní. Ve skutečnosti jej však trestali za potyčku s trenérem, kterého přistihl, jak podvádí s účty členů národního týmu. „On jako komunista prostě krást mohl,“ rozčílilo Zemana.
Po kariéře platil za muže mnoha rolí.
Živil se coby pomocný dělník i člen horské služby, byl koučem lichtenštejnské reprezentace, podnikatelem a také starostou Špindlerova Mlýna.
Když si vzpomenete na Špindl za vašich závodních časů, v čem vidíte největší rozdíl?
Že z lyžování se tu stal byznys, který už není stoprocentně závislý na počasí. V 70. letech jsme sice měli první sněhové dělo, ale jen na můstcích. Na sjezdovkách se objevila až v 80. letech. Ovšem dnes jsou zasněžovací systémy nesrovnatelně výkonnější.
Stejně jako kvalita sjezdovek.
Tehdy byly navíc fronty na vleky šíleně dlouhé, víc než stometrové. Nejdřív jezdila jen jednosedačka na Pláň, teprve postupně se k ní přidávaly další vleky.
Musím říct, že ti bolševičtí funkcionáři, co nás na závodech hlídali, byli fakt hrozní.