Skvělý start vystřelil Zabystřana v super-G ve Wengenu na sedmnáctou příčku

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko) Muži - superobří slalom: 1. von Allmen (Švýc.) 1:47,65, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,10, 3. Rogentin (Švýc.) -0,58, 4. Crawford (Kan.) -0,62, 5. Paris -0,63, 6. Casse (oba It.) -0,92, ...17. Zabystřan (ČR) -1,73. Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 241, 2. Kriechmayr 222, 3. Möller (Nor.) 220, 4. Casse 179, 5. Rogentin 160, 6. Von Allmen 148, ...22. Zabystřan 47. Průběžné pořadí SP (po 18 z 38 závodů): 1. Odermatt 766, 2. Kristoffersen (Nor.) 574, 3. Meillard (Švýc.) 482, 4. McGrath (Nor.) 382, 5. Pinheiro Braathen (Braz.) 370, 6. Noël (Fr.) 340, ...53. Zabystřan 76.