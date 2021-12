Daněk byl v Ramsau třiadvacátý, mezi světovými sdruženáři poprvé zabodoval

1. Riiber (Nor.) 23:58,0, 2. Geiger -15,3, 3. Frenzel -34,1, 4. Weber (všichni Něm.) -34,5, 5. Andersen (Nor.) -34,8, 6. Herola (Fin.) -55,2, 7. J. L. Oftebro (Nor.) -55,3, 8. Schmid (Něm.) -1:25,3, 9. Björnstad -1:33,2, 10. Graabak (oba Nor.) -1:44,7, ...23. Daněk -2:49,1, 35. Vytrval -4:05,3, Portyk (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 22 závodů): 1. J. M. Riiber 700 b., 2. Lamparter (Rak.) 420, 3. Weber 356, 4. Geiger 350, 5. Frenzel 274, 6. J. L. Oftebro 238, ...31. Portyk 24, 39. Daněk 8, 49. Vytrval 1.