Riiber opět vládl sdruženářům, Vytrval si doběhl pro tři body

1. J. M. Riiber 26:30,7, 2. J. L. Oftebro (oba Nor.) -6,0, 3. Rehrl (Rak.) -8,0, 4. Graabak (Nor.) -43,8, 5. Riessle (Něm.) -44,7, 6. Fritz (Rak.) -45,4, 7. Björnstad (Nor.) -47,1, 8. Herola (Fin.) -47,5, 9. Faisst (Něm.) -49,3, 10. A. Watabe (Jap.) -52,0, ...28. Vytrval -2:16,4, 44. Šablatura -5:46,4, Pažout diskvalifikován ve skokanské části, Portyk (všichni ČR) diskvalifikován v provizorním kole.



Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 960, 2. Graabak 621, 3. Geiger (Něm.) 595, 4. J. L. Oftebro 463, 5. Riessle 423, 6. Björnstad 376, ...23. Portyk 81, 41. Pažout 16, 47. Vytrval 4.