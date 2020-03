Riiber potvrdil nadvládu mezi sdruženáři i v posledním závodě SP

Závod SP v severské kombinaci v Oslu 1. J. M. Riiber (Nor.) 23:59,9, 2. Riessle (Něm.) -54,1, 3. Herola (Fin.) -54,8, 4. A. Watabe (Jap.) -1:08.0, 5. Graabak (Nor.) -1:10,1, 6. Frenzel -1:13,4, 7. Faisst (oba Něm.) -1:20,5, 8. Andersen (Nor.) -1:27,2, 9. R. Jamamoto (Jap.) -1:33,1, 10. Greiderer (Rak.) -1:36,3, ...31. Portyk -3:16,4, 32. Vytrval -3:26,2, 40. Pažout (všichni ČR) -4:28,9.

Konečné pořadí SP (po 17 závodech): 1. J. M. Riiber 1586, 2. Graabak 1106, 3. Geiger (Něm.) 917, 4. Oftebro (Nor.) 790, 5. Riessle 658, 6. Björnstad (Nor.) 606, ...27. Portyk 110, 43. Pažout 16, 51. Vytrval 4.